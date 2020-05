'Son lentos y horripilantes'; repostero de Monterrey ataca a gente con sobrepeso

El Chef Mauri, un 'popular' repostero de San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León, se volvió blanco de críticas en redes sociales por su opinión sobre las personas con sobrepeso.

Refiriéndose a ellos como lentos y horripilantes, Mauri publicó un video en su cuenta de Instagram, siendo duramente atacado en redes.

"Lo voy a decir, pero si uno de mis terrores más terrores, pero terrores sobre la faz de la tierra era engordar, aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda para deambular y para convivir, se atraviesan, ocupan dos pasillos del súper, son lentos, no puedo. Yo creo que es la cosa más terrible que me pueda pasar, no tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea un pastelero gordo es inservible, o sea estorba, arruinan el pastel con la panza, comen todo el día, que pena", expresó.

Tras ser atacado, el chef decidió poner su cuenta de Instagram en modo privado, pero luego de supuestamente disculparse, volver a reabrir su cuenta para responder los mensajes de 'ofensa' por sus declaraciones.

Aseguró que las personas que mencionaron que no volverán a comprar sus productos, realmente estarían afectando a familias que tienen negocios independientes, pues él solamente distribuye sus postres a negocios locales.