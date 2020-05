Se investigará si CNH autorizó permisos para fracking: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que investigará si la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó en 2019 siete permisos siete planes para "reincorporar recursos de aceites y gas no convencionales", es decir, aquellos que requieren fracturamiento hidráulico.

"Hoy viene una nota de que se autorizó en el 19 permisos para ´fracking´, no es cierto y lo voy a investigar", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En campaña y ya como presidente de México, López Obrador se ha manifestado que no permitirá la práctica del "fracking".

"Dijimos no al 'fracking', no a la explotación minera a diestra y siniestra, no hemos entregado una sola concesión para la minería entre otras cosas, porque hay millones de hectáreas concesionadas del periodo neoliberal, que ni siquiera se están explotando, sino que entregaron las concesiones y entregaron los títulos de concesión para la especulación financiera".

El presidente también se pronunció en contra del maíz transgénico y adelantó que hacia adelante aplicará un plan la siembra de un millón de hectáreas más de aboles maderables y frutales.

"Entonces, sí al cuidado del medio ambiente".

Hoy martes se documentó que la CNH, órgano dependiente del gobierno federal y encargado de conceder parte de los permisos para la exploración y explotación de esos recursos, aprobó en 2019 siete planes para "incorporar recursos de aceites y gas en plays (extensiones productivas) no convencionales".

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), los no convencionales son aquellos yacimientos que "requieren pozos horizontales con fracturamiento hidráulico".

Los siete planes para asignaciones que la CNH aprobó en 2019, tres son nuevas exploraciones y cuatro son ampliaciones de los plazos pactados.