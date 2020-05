'Lord Molécula' vuelve a ser tendencia por halagar ensayo de AMLO

El periodista adquirió el apodo gracias a sus originales atuendos durante las conferencias, con colores llamativos y estampados diferentes.

Lord Molécula se volvió viral por sus preguntas halagadoras hacia el presidente y una notable admiración hacia el personaje, recibiendo críticas y burlas en Twitter y otras redes.

En esta ocasión, el día de hoy, Carlos Pozos volvió a hacer 'de las suyas' durante la conferencia, pues al recordar el ensayo de AMLO titulado "La nueva política en timpo de coronavuris", lo halaga como digno de un premio.

"Primer presidente de la transición de México", mencionó antes de realizar su cuestionamiento.

Inmediatamente su intervención en la conferencia atrajo la atención en redes sociales, adquiriendo popular rápidamente y convirtiéndose en tendencia.

Otro de los aspectos del periodista que llamaron la atención fue su cubrebocas, pues en él se plasmaba la imagen de un 'vocho, mismo que fue descrito como el auto de la austeridad.

No soy muy fan de Lord molécula, su estilo no me gusta, pero hacerle un twit sobre su tapaboca y luego ligarlo a hitler...pic.twitter.com/x92bMG0ueX