Ya falta poco para declarar que se domó la pandemia de COVID-19: AMLO

Al reiniciarse las actividades en los "Municipios de la Esperanza", el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población un "último esfuerzo" para mantenerse en casa y seguir las recomendaciones de sana distancia, debido a que, aseguró, ya falta poco para declarar que se logró domar la pandemia de COVID-19.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo aseguró que para llegar a lo que el Gobierno federal ha llamado "nueva normalidad" es necesario mantener la disciplina y no relajar la sana distancia.

"Ya falta muy poco. Yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia. Ya estoy a punto de declarar, todavía no porque tengo que actuar de manera precavida, se trata de una epidemia grave, pero sí, ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara", dijo.

Aseguró que esta estrategia ha funcionado porque la población ha cumplido con las recomendaciones y dejó de movilizarse.

"Y debemos seguir así hasta que las autoridades de salud nos digan: 'Ya en el semáforo estamos en verde bajo estas condiciones'. Ahora no, seguimos en rojo; ya pasamos a una fase intermedia, ya estamos en amarillo a punto de pasar a verde. Debemos mantenernos en casa, con la sana distancia, ya falta muy poco. Entonces, hagamos el último esfuerzo", pidió.

En Palacio Nacional, López Obrador adelantó que ante la apertura de actividades en la industria automotriz se pedirá a las empresas que apliquen los mismos protocolos que en sus matrices en Estados Unidos, Japón y Europa.

"Si una empresa automotriz quiere abrir, va a llenar un cuestionario, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir. Si sus empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo que van a hacer en Alemania, en Estados Unidos, en Japón", indicó.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base Aérea de Santa Lucía (Sedena) y encargado de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, informó que esta terminal aérea será una de las primeras en el mundo que se construyan con las normatividades y requisitos que surgirán tras la pandemia de COVID-19.