En CDMX, prevén pico de 8 mil hospitalizados por COVID-19

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, prevé que cerca de 8 mil personas estarán hospitalizadas en la Zona Metropolitana del Valle de México durante la última semana de mayo y la primera de junio, debido al coronavirus.

En videoconferencia de prensa, añadió que esta cifra se estima de acuerdo con el modelo epidemiológico de la Ciudad de México; no obstante, advirtió que es un posible escenario, el cual hasta el momento no ha sobrepasado sus predicciones de los casos confirmados y hospitalizados por el virus.

"Estamos pensando que en total de intubados y no intubados podemos llegar en la Zona Metropolitana a cerca de 8 mil personas hospitalizadas. Es una cifra sumamente alta, que si no hubiéramos tomado las medidas podría ser tres o cuatro veces más", explicó.

De acuerdo con el portal de datos abiertos, los hospitales de las secretarías de Salud federal y local, IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina tienen una capacidad hospitalaria de 2 mil 650 camas, sin contar los privados.

Detalló que hasta este lunes había 982 personas intubadas y 3 mil 177 no intubadas por coronavirus en los hospitales de la capital del país y Estado de México; así como en privados y en las unidades temporales.

Precisó que en la Ciudad de México, hasta el momento, hay una disponibilidad de 631 camas; es decir, 39.1 % en el área de Terapia Intensiva de los hospitales para atender a pacientes contagiados.

Sheinbaum explicó que en estos días se están convirtiendo más hospitales y resaltó que en Terapia Intensiva se tienen consideradas 2 mil 200 camas más en la capital del país y la zona conurbada.

"Esta semana pensamos crecer más, tanto en el área de los hospitales de la Secretaría de Salud federal, estamos hablando de los institutos de salud, y también la Sedena va a tener un crecimiento, aunque ya no tan grande", comentó.

Sobre la compra de 143 ventiladores con la empresa Nudomi y el arrendamiento de 90 ventiladores con SIX MED, la mandataria capitalina expuso: "No se han hecho los pagos de los otros ventiladores, hasta que no estén operando todos debidamente. Nos está apoyando el Insabi y las instituciones del IMSS, del ISSSTE y la propia Secretaría de la Defensa Nacional para ampliar la capacidad hospitalaria, pero para la Ciudad de México ese sería el límite que adquiriríamos".