Califican de irregular protocolo para reactivar labores en juzgados de Coahuila

Wendy Pedroza, abogada en Saltillo, se manifestó en contra del protocolo establecido para reanudar las actividades en los juzgados del Poder Judicial, al asegurar que además de no se están atendiendo las medidas de recomendación, presenta deficiencias en la comunicación.

Resaltó que aunque el día de ayer reanudaron labores en varios juzgados, la forma en la que se está haciendo el trabajo deja mucho que desear, pues además de no contar con formalidad, es difícil entablar la comunicación a través de la forma en cómo lo están llevando a cabo.

Calificó de absurdo que sea mediante cartelones pegados en los juzgados que se estén dando los avisos tanto a los defensores como a la ciudadanía.

Sin embargo, no se hace uso de las redes oficiales, de los medios de comunicación o la página oficial.

Añadió que las audiencias que fueron suspendidas, tras la contingencia generada por el COVID, han sido reanudadas, no obstante, se desconocen las fechas, pues en los cartelones solo se pide que se llame a los teléfonos, mientras no se hace la notificación de forma oficial a las partes.

“No se sabe cuando las van a notificar, cuando va ir el actuario o van avisar, esto no está bien, pues Nuevo León es todo a través de expedientes virtuales”, resaltó.

Añadió que además los juzgados no cuentan con los insumos suficientes como gel antibacterial, mientras que algunas personas que acuden no portan cubre bocas o no se ha dispuesto de algún filtro para revisar la temperatura de quienes ingresan.

Indicó que por ser el primer día aún no ha ido mucha gente, no obstante, en los próximos días habrá mayor afluencia.

“No hay además una sana distancia, por lo que medidas que se utilizaron para regresar no fueron las adecuadas y es algo muy preocupante porque los trabajadores estén expuestos y preocupados”, dijo.