Aseguran que Ryan Seacrest pudo tener una embolia en plena transmisión

Mientras narraba la final del show musical, Ryan comenzó a balbucear frases que no parecían tener sentido y su ojo derecho comenzó a cerrarse poco a poco.

Ante esto, seguidores tomaron captura de la escena y la publicaron para preguntarle a él y a los productores si todo se encontraba bien.

Poco después del programa, el equipo del conductor aseguró que su estado de salud era bueno y que en realidad lo que provocó el episodio fue la acumulación de estrés.

Atribuyeron la situación al ajuste que ha tenido que tener Ryan al cambiar de rutina por la pandemia del COVID-19, teniendo que organizar el contenido de cuatro programas desde casa.

Is @RyanSeacrest okay? Not making light of this. He went from normal to his speech being off and his eye shutting halfway. #ryanseacrest #AmericanIdol pic.twitter.com/9LCKTLjxpe