Luchador de UFC entrega dientes al réferi mientras recibe \'paliza\'

El suceso ocurrió durante la pelea entre Glover Teixeira y Anthony Smith el pasado 13 de mayo, donde Glover resultó victorioso.

Las peleas de la UFC se están realizando a puerta cerrada y sin espectadores que apoyen a los luchadores.

Antes de llevarse la pelea, Glover le pidió disculpas a Smith por los daños y aseguró que es parte del trabajo.

Here’s a video of Anthony Smith calmly handing some of his teeth to the referee to hold for him during the main event...#UFCJAX pic.twitter.com/BCLGgyehhS