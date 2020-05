Tienda de Hong Kong vende helado con sabor a gas lacrimógeno

Una heladería de Hong Kong ofrece un nuevo sabor inspirado en las manifestaciones que se veían en las calles antes de comenzar la pandemia por el Covid-19.

El sabor es gas lacrimógeno pero el ingrediente principal son granos de pimienta negra, informa la agencia Associated Press.

"Sabe a gas lacrimógeno. Al principio se siente difícil respirar y es muy picante e irritante. Me dan ganas de beber mucha agua de inmediato", relata Anita Wong, una clienta que experimentó el efecto de los gases lacrimógenos en una protesta. "Creo que es un 'flashback' que me recuerda lo mal que me sentí en el movimiento y que no lo debería olvidar", agrega ella.

La idea del helado es una forma de apoyo al movimiento prodemocrático, que busca recuperar su lucha en medio de la pandemia, explica el dueño de la tienda, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

"Nos gustaría hacer un sabor que les recuerde a las personas que todavía tienen que persistir en el movimiento de protesta y no perder su pasión", dijo el hombre.

Para encontrar el ingrediente indicado, probaron con varios sabores, desde wasabi hasta mostaza, pero finalmente la pimienta negra fue lo mejor, por su efecto irritante en la garganta.

"Tostamos y luego molimos granos de pimienta negra enteros y los convertimos en 'gelato', al estilo italiano. Pica un poco, pero destacamos su retrogusto, que es una sensación de irritación en la garganta. Simplemente se siente como respirar gas lacrimógeno", explicó el dueño de la heladería.