Coyote persigue a un correcaminos en la vida real

La referencia directa a los personajes de dibujos animados de la Warner Bross, que han sido icónicamente enemigos en las caricaturas, hacen que este clip resulte tan llamativo, reporta la agencia Ruptly.

"No puedo creerlo. Es un dibujo animado en directo", comenta el autor de la grabación. Y al igual que en el programa animado, el correcaminos esquiva el coyote y logra refugiarse entre los árboles.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv