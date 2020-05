Para Empezar

Vaya país fascinante es Alemania, en el aspecto que usted elija, ya sea deporte, política, historia, música, y un eterno etcétera. Pues Alemania ha hecho historia este fin de semana porque su Bundesliga ha sido la primera Liga de élite que vuelve a la actividad después de la pausa obligada a la que le obligó el voronavirus. Dicen que después de los teutones vendrán las demás ligas tomándolos de ejemplo, sin embargo, no será tan fácil, la reanudación del futbol bávaro va más allá de sus finos e inteligentes protocolos en estadios y campos de entrenamiento de todos sus participantes.

El primer acierto que hoy es clave en la nueva normalidad del futbol y la vida diaria alemana, es la forma magistral en la que su Canciller Federal Angela Merkel y su equipo manejaron desde el día 0 el tema de un virus que inevitablemente iba a provocar una pandemia. Allá se aceptó todo, no se ocultó nada, activaron de inmediato sus sistemas de salud, no buscaron el lucimiento político ni heroísmo a estúpidos. Se llamó a la ciudadanía a una cuarentena obligatoria de 14 días, se le habló de frente a la gente indicándoles que quizá el 80% terminaría contagiado. A la par se buscaron los principales focos de contagio haciendo pruebas masivas que clarificaron el panorama.

Alemania pues se puso a trabajar, hoy gracias a eso puede iniciar una nueva normalidad que incluye reactivar la Bundesliga. Pocos países pueden presumir de lo mismo y por eso la lógica se impone, en Corea Del Sur ya hay deporte profesional, en Taiwán igual, es decir, países que hicieron lo lógicamente correcto ante un virus desconocido, contener a la gente en casa por un tiempo y hacer pruebas y más pruebas, identificar zonas de contagio, robustecer el sistema de salud en zonas necesarias y mantenerse alerta.

Países como España, Italia e Inglaterra por eso están aterrados para reiniciar sus ligas, porque saben que no actuaron ni están actuando aún correctamente. Hoy hacen intentos por imitar sistemas de éxito pero la gente ya no les cree y está ya en la calle, Francia ya mejor suspendió su Liga y el Roland Garros. Saben las autoridades de estos países que aunque la reanudación no provoque en sí un rebrote, en caso de reiniciar y que la cosa con el virus empeore, harán un ridículo monumental que pagarán en las urnas, lamentablemente esa es y ha sido su prioridad y por eso les fue como les fue.

Aquí en México ¿Qué decir? Se empieza a rumorar que La Liga MX se suspende. Me parece normal. Si en España, Italia e Inglaterra se sienten a ciegas, imagínense aquí.

Manye Castil

@manyecastil