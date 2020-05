Al maestro con cariño… y agradecimiento

En la vida estudiantil universitaria tenemos algunos profesores que se les recuerda positivamente, sea por su rigor, inteligencia, cultura, sentido del humor y especialmente por las lecciones formales e informales que dejaron en nuestra memoria y que supongo en muchos casos han servido como fuente de inspiración y actuación para el desempeño de nuestras carreras profesionales.

Su ejemplo e influencia es enorme, no solo para recibir conocimientos, también para normar comportamientos y opciones de vida laboral. En mi caso me incliné por la vida académica, en buena medida por el apoyo que recibí de mis profesores para ser docente, particularmente por Jorge Carpizo y Giovanni Sartori. Entiendo que así fue con ambos, en donde sus mentores los impulsaron a optar por la docencia de igual manera. Una cadena reiterada de apoyos, generación, tras generación, en donde primero se tenía que hacer méritos, como ayudante del profesor.

Recuerdo que cuando le pregunté al profesor Sartori cómo fue que decidió ser académico, me contestó que por suerte y circunstancia, dado que, sin consultarle, su entonces mentor Pompeo Bondi, lo propuso para quedarse con su cátedra de Teoría del Estado ante el comité respectivo en la prestigiada universidad de Florencia, en buena medida porque un adversario del profesor Bondi había propuesto a otro candidato. Obvio la suerte y el destino también cuentan, pero más el talento y la capacidad.

Ahora entiendo que este ejercicio en lo general cumple con la función de valorar, no sólo el conocimiento de los temas a tratar y la facilidad para explicarlos, creo además, para identificar el compromiso y vocación del pupilo, para asumir una de las responsabilidades más importantes de una sociedad civilizada, por medio de la educación que forma a nuevas generaciones de futuros profesionistas y eventualmente, ciudadanos libres, responsables, pensantes, que actúan con valores y principios. No obstante lo anterior, nada garantiza hacia el futuro que habrá un buen docente, que ejercerá con alto compromiso y pasión.

Entonces ¿qué hacer para tener buenos profesores? ¿Qué los hace ser ejemplo y posible molde de vida profesional para muchos alumnos? La respuesta obvia es la misma que hemos tenido desde que Platón fundó la academia en la antigua Atenas: con docentes que son conocedores de su materia, con capacidades y habilidades pedagógicas para transmitir el conocimiento, sin perder rigor y profundidad, pero con la diferencia que ahora se debe de educar a nuevas generaciones de jóvenes llamados millennials, que no tienen el hábito de leer como en el pasado, donde no habían tantos distractores que relajaran el tiempo serio que requiere el estudio altamente comprometido.

Este es un gran reto que tiene en el presente la educación superior. Esto no significa que tenemos menor calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, simplemente hay nuevos factores que deben ser entendidos por los profesores y el sistema educativo en general, para lograr enseñar de acuerdo a nuevas realidades y circunstancias, como por ejemplo, tener clases de manera virtual y no presencialmente, como consecuencia del confinamiento en el que vivimos por razón del COVID-19. Si bien la tecnología ayuda, no estoy muy seguro que las sesiones tengan el mismo rigor y atención que demandan ciertos temas para ser comprendidos, como sucede en el salón de clase tradicional.

Como sea, no se van modificar hábitos e inercias, así como la dependencia tecnológica que tenemos de un día para otro, pero al menos se debería de intentar retomar las buenas prácticas de la enseñanza tradicional por medio de la lectura completa y no parcial, así como la discusión en clase sin la necesidad de recurrir al Power Point para explicar temas que requieren comprensión lógica, más que atención visual.

Otro reto más para quienes son ejemplo de vida por su actividad docente, por ello en su día se les recuerda con cariño y agradecimiento. Muchas gracias queridos profesores.

