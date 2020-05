LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

HAY EJOTES O JUDÍAS

Probablemente usted sepa que la palabra ejote viene del náhuatl exotl y para nosotros designa a una vaina tierna de frijol. Obviamente no son exactamente iguales; para los españoles, la palabra es judía que por lo general se refiere no a la vaina tierna sino a la semilla de un frijol que presenta algunas diferencias con los nuestros aunque en general, se puede decir que frijoles y judías son de la misma familia. En algunos casos, a las judías se les define como habichuelas verdes. Habichuelas es un diminutivo de habas.

Hay otros casos parecidos. Por ejemplo, para mucha gente, la palabra chícharo no es muy usual, y a lo que nosotros los mexicanos llamamos así, para ellos es un guisante; me pregunto por qué, si todo el mundo sabe que el poder guisarse no es una característica muy identificativa de esas bolitas verdes que llamamos chícharos.

Lo curioso es que la palabra chícharo viene del latín cicer que quiere decir garbanzo, aunque debo decir que para mí, como creo que para muchos mexicanos, el garbanzo y el chícharo son dos cosas muy diferentes. En algunos casos la definición de chícharo incluye también a la judía.

En el ambiente de la televisión, el chícharo es ese pequeño auricular que se inserta un actor o conductor en el oído para recibir instrucciones del director sin que sea advertido por el público. El equivalente para los españoles es el pinganillo y está definido en el diccionario precisamente como ese pequeño auricular. La palabra pinganillo proviene del verbo pingar que significa colgar.

Ya que andamos con los españoles, me encuentro muchas otras diferencias en el uso del lenguaje. Por ejemplo, ellos casi nunca usan el verbo en pretérito simple sino compuesto, o sea que en lugar de decir ¿a dónde fuiste? Normalmente dicen ¿a dónde has ido?

En España, los chavales en lugar de abrir la alcancía para sacar sus ahorros, abren la hucha y lo que están desempleados, están en el paro.

¿Qué significa el verbo repujar?

Repujar es labrar a relieve un objeto metálico.

El agua apaga la sed, la comida apaga el hambre, pero el oro no apaga jamás la avaricia.