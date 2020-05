Minuto rotario

ROTARIOS EN LITUANIA Y ESTADOS UNIDOS FOMENTAN EL USO DE CASCOS BURBUJA PARA AYUDAR A LOS PACIENTES A EVITAR LA NECESIDAD DE UN RESPIRADOR MECÁNICO.

Rotarios en Lituania y Chicago, Illinois (EE.UU.), utilizan su influencia para fomentar el uso de "cascos burbuja" y de esta manera disminuir la necesidad de respiradores mecánicos por parte de quienes sufren de COVID-19 y no pueden respirar por sí solos.

El Club Rotario de Vilnius Lituanica International (Lituania), participó en Hack the Crisis, un evento en línea celebrado en marzo que reunió a innovadores en la ciencia y la tecnología para "hack" o elaborar soluciones a los problemas causados por la pandemia de COVID-19. Los socios del Club Rotario de Lituania, junto con los socios de los Clubes Rotarios de Chicago y de Westmont (lituanos en Chicago), se reunieron para llevar a cabo una jornada de lluvia de ideas para que los pacientes de COVID-19 pudieran tener la opción de respirar sin la ayuda de un respirador mecánico.

Los cascos burbujas están disponibles en varios diseños y son una opción no invasiva que suministra oxígeno sin necesidad de intubación.

"Los respiradores tradicionales utilizados con intubación son una intervención dolorosa en el cuerpo del paciente y requieren la asistencia de personal médico capacitado", señala Viktorija Trimbel, socia del Club Rotario de Vilnius Lituanica, quien ofreció mentoría durante el evento Hack the Crisis. "Asimismo, existe una escasez de los medicamentos usados como sedantes. En el caso de los cascos, no se requiere ser sedado".

Los cascos burbuja son una opción no invasiva y suministran oxígeno sin la necesidad de intubación, procedimiento en el que se inserta un tubo en la garganta del paciente. El casco se coloca sobre la cabeza del paciente con un cuello de goma que se ajusta alrededor del cuello del paciente. El cuello de goma tiene compuertas por donde se suministran oxígeno y aire.

Antes de que ocurriera esta pandemia, los médicos solían utilizar dispositivos no invasivos para ayudar a los pacientes a respirar si sus niveles de oxígeno caían por debajo de un determinado nivel. Si los dispositivos no invasivos no aumentan esos niveles lo suficiente, se utilizan respiradores mecánicos para empujar el oxígeno a los pulmones a través del tubo a una velocidad y fuerza preestablecidas.

Algunos médicos de cuidados intensivos están preocupados ya que la intubación y los respiradores mecánicos se están utilizando de manera innecesaria en los pacientes de COVID-19 y sugieren que un mayor número de pacientes se beneficiaría al permanecer más tiempo con un soporte respiratorio más simple y no invasivo.

El sitio web Helmetbasedventilation.com conecta a investigadores, fabricantes, profesionales médicos y fuentes de financiamiento para aumentar el suministro de cascos burbuja.

"Como rotaria, tengo en mi red de contactos a personas de todo el mundo" indica Trimbel, gobernadora electa del distrito al cual pertenece Lituania. "Esta pandemia se ha movilizado como una ola, primero en Asia, luego en Europa y después en Estados Unidos. Sin embargo, países como México, Brasil y la India aún no han sido tan negativamente impactados. Estamos tratando de hacer correr la voz a tiempo para que esta información ayude".

La idea de promover los cascos se generó alrededor de una mesa de cocina en un hogar en Chicago tres días antes de la hackathon cuando Aurika Savickaite, una enfermera registrada y socia del Club Rotario de Westmont, hablaba sobre la crisis con su marido, David Lukauskas, quien es hermano de Trimbel. Savickaite recordó un estudio clínico en el que participó unos años antes que involucraba los cascos.

El estudio de tres años descubrió que el uso de este tipo de cascos ayudaba a más pacientes con problemas respiratorios a evitar la intubación en comparación a las máscaras, otro método no invasivo. Los resultados generales de los pacientes también mejoraron mucho. Los cascos se pueden utilizar en cualquier habitación equipada con un suministro de oxígeno de pared, no sólo en una unidad de cuidados intensivos.

"Se debe evitar la intubación en la medida en que se pueda, ya que generalmente la tasa de mortalidad por intubación es bastante alta", señala Savickaite.

"A través de Rotary, podemos conectar a muchas personas en todo el mundo. Es una gran manera de colaborar en esta batalla".

Fue una sorpresa para Lukauskas que no más personas estuvieran hablando sobre los cascos y llamó a Trimbel, quien ya se había inscrito para ofrecer mentoría en el evento Hack the Crisis. Juntos reclutaron a más de una docena de rotarios de sus clubes para explorar las opciones de respiración no invasivas y la manera de ampliar el uso de los cascos.

El grupo trabajó con médicos de la unidad de cuidados intensivos, líderes de la salud, fabricantes de cascos, profesionales de la tecnología y gerentes de marketing. Elaboraron un breve cuestionario para médicos y líderes hospitalarios de todo el mundo, reunieron conocimientos prácticos sobre la respiración no invasiva para los pacientes de COVID-19, idearon una plataforma en línea para conectar a los proveedores con la demanda y buscaron financiamiento para solventar la producción de más cascos.

Trimbel, su hermano y Savickaite lanzaron su sitio web para fomentar la colaboración y conectar a los fabricantes, los médicos y las fuentes de financiamiento. Trimbel dice que también han hablado con los medios de comunicación en Estados Unidos.

El sitio web publica noticias como el anuncio de mediados de abril de Virgin Galactic de que se asociaba con la agencia espacial estadounidense NASA y un hospital de EE.UU. para desarrollar su propia versión de cascos burbuja para complementar los escasos suministros de respiradores en los hospitales del sur de California y otros lugares.

"Debido a las restricciones comerciales y al cierre de las fronteras, la mayoría de los países están luchando contra la pandemia por sí solos", dice Trimbel. "Hay un grupo de Facebook donde la gente está diseñando sus propios cascos usando globos y plásticos. Algunos pueden pensar que es divertido, pero también es inspirador. La parte del casco no es ingeniería aeroespacial, siempre y cuando funcione con los conectores. Creemos que esto tiene un gran potencial".

El equipo de solución de problemas también trabajó en la forma de mejorar el aislamiento de los pacientes que creen que pueden tener el virus, y en la forma de hacer coincidir la oferta y la demanda de equipo médico con los fondos disponibles. Otro equipo de la hackathon desarrolló una plataforma digital que ayuda a los médicos de familia a encontrar información médica actualizada sobre el virus para sus pacientes.

Savickaite siente que Rotary está en una sólida posición para buscar soluciones a los problemas causados por la pandemia.

"A través de Rotary, podemos conectar a muchas personas en todo el mundo. Es una gran manera de colaborar en esta batalla", señaló Savickaite. "ROTARY CONECTA AL MUNDO"