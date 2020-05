Al que todavía no le cae el veinte de su jubilación es al exmagistrado otrora todopoderoso de Jesús Sotomayor Garza, que sigue metiéndole la mano al Poder Judicial; bueno sería que estuviera metiendo hasta las narices en casos de beneficio para Torreón o sus sufridos ciudadanos. Nuestros subagentes, disfrazados de estatuilla de dama de la Justicia, nos reportan que hace unos días se le atravesó a todo el Poder Judicial con la juez Claudia Ramírez Rojas, que se le llena la boca al decir que es gente del exmagistrado Sotomayor y dio libertad a un peligroso "pájaro de cuenta" originario de Matamoros, a través de la ya conocida juez, y hasta le reclasificaron el delito, pasando de posesión con fines de suministro a posesión simple de narcóticos.

Cuentan los expertos en estas lides de los difíciles caminos de la política que el magistrado en retiro está "bajo la lupa" de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Cuarta Transformación, que comanda el jefazo Santiago Nieto, por el escándalo de los fraudes del Infonavit, y, según nuestros subagentes, aquí en Coahuila le quedan algunos pecadillos en el escritorio del hoy mandamás del Poder Judicial de la provincia el magistrado 'influencer' Miguel Mery Ayup, quien lo mismo baila y canta que recita, por lo que algunos ya se preguntan si no se estará poniendo con "Sansón a las patadas", o pensará que aún tiene las misma silla dentro del Sistema Judicial, donde hacía y deshacía y su control estaba desde el cobro de un pagaré hasta el litigio de los terrenos más grandes y con mayor valor catastral que existían en Torreón… Conste, es lo que algunos se preguntan.

********************

Nuestros subagentes, vestidos de cubrebocas muy usados, nos comentan que ahora viene lo bueno, y es que con motivo del anuncio de la reactivación económica que hizo el Gobierno federal y que en Coahuila ya se preparaba desde hace más de una semana, previo al análisis sanitario y económico de cada una de las regiones, se verá el tamaño de la disposición de los alcaldes y alcaldesas para estar vigilantes de que no se vayan a disparar las cifras de contagios por el coronavirus al aumentar la movilidad. La buena noticia es que se abrirán algunos negocios y cientos de trabajadores regresarán a sus labores. La mala es que si Torreón desde el inicio de la pandemia no mostró mucho interés que digamos en proteger la salud de los ciudadanos, ahora todos andan pendientes de las medidas de la Administración municipal al terminar la fase de confinamiento, y no más se preguntan si se mandará el cubrebocas literalmente a la basura o se hará algo para concientizar a los ciudadanos de no bajar la guardia y respetar las medidas de control sanitario para frenar los contagios que gravemente se incrementan en el municipio... Nada más dese una vuelta en horas pico por bulevar Independencia y verá, querido lector.

********************

Y los que aprovecharon para hacer su "agosto" en pleno mayo fueron los hartos inspectores de todas las dependencias gubernamentales, aprovechando las disposiciones del decreto estatal durante esta contingencia sanitaria más el período del Día de las Madres en Coahuila. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de mercancía de dudosa procedencia, que los muchachos de alguna dependencia del Municipio de Torreón, sin precisar si eran de Inspección o de Plazas y Mercados, acuden cada semana a un tianguis que se niega a retirarse, y eso que está al lado de la Jurisdicción Sanitaria número seis, que está a cargo de César del Bosque... Bueno, al menos eso dice en el organigrama, porque en la realidad el funcionario anda algo medio norteado. El caso es que alrededor de la media mañana los inspectores le piden a la encargada del lugar que levante la vendimia, y ella para no cerrar los "apapacha" para que desistan, y así puede seguir trabajando, pese a que el lugar rompe con todas las medidas de sana e insana distancia. Y para colmo, nuestros subagentes en cuarentena nos reportan un incidente de otro de los inspectores, pero esta vez de la silenciosa brigada "Bájale a tu ruido", de la dirección de Medio Ambiente, que protagonizó un accidente vial la semana pasada luego de acudir a un reporte. Lo que llamó la atención es que el trabajador es sindicalizado, y del grupo vulnerable por su avanzada edad, y para colmo, entre sus pertenencias a la hora del accidente traía consigo una botella de cerveza, que tal vez decomisó después de ir con algunos "ruidosos", pero eso sí, el accidente no apareció en la bitácora de Tribunales.

********************

La que ha tenido que hacer circo, maroma y teatro cada vez que algún molesto ciudadano le pregunta que por qué no puede tramitar el crédito de 25 mil pesillos a la palabra que ha prometido el Gobierno federal, o cuando le reclaman por algún problema para recibir atención médica con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que tanto cacarea la 4T, es la alcaldesa de la "alternancia" en la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, quien ya no sabe ni cómo hacer para justificar el enojo de muchos ciudadanos de a pie con las decisiones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos comentan que incluso casi casi le han tenido que hacer un croquis a doña Marina para que identifique qué colonias son las más "preguntonas", y así evitar la fatiga de justificar el comportamiento del partido que ahora representa ante el enojo de los futuros votantes, por lo que incluso ha cancelado varios eventos públicos, esto después de que la alcaldesa ha puesto en marcha eso de la sana distancia, pero con algunas de las decisiones que se toman desde la capirucha del smog. Incluso hay quienes dicen que está viendo más espinoso que nunca el camino por la candidatura a la gubernatura de Durango, eso a pesar de que el empresario ganadero, quien dicen es el verdadero alcalde en Gómez Palacio, un día sí y otro también le dice que será la ungida de Morena en el estado, aunque cada vez le cueste más trabajo mantener el capital político.