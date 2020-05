Muertes ya superan a las de China

A 58 días de que México reportó su primera muerte por COVID-19, ya se contabilizan 4 mil 767, cifra que supera los 4 mil 633 decesos que registró China, país considerado el epicentro de la epidemia; sin embargo, la nación asiática alcanzó ese número de muertes en 94 días.

Hasta este viernes, la Secretaría de Salud reportó 45 mil 32 casos confirmados del nuevo coronavirus, 2 mil 437 más que el pasado jueves, así como 4 mil 767 muertes, 290 en las últimas 24 horas, y agregó que hay 462 defunciones con sospecha de coronavirus. China reportó su primera defunción el 11 de enero, se trató de un hombre de 61 años que estuvo expuesto al virus en el mercado de mariscos de Wuhan; la causa del deceso: neumonía severa. El 14 de abril, tres meses después, este país registró la última muerte asociada al SARS-CoV-2, por lo que recién cumplió un mes sin aumentar dicha cifra.

Hubei fue la provincia de China que resultó más afectada por el nuevo coronavirus, pues de los 82 mil 933 casos confirmados, diagnosticó a 67 mil 803, y en cuanto a los fallecimientos, de los 4 mil 633 de todo el país, tuvo 3 mil 212. El 10 de marzo, Bruce Aylward, líder de la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que el descenso en el número de contagios y muertes por COVID-19 en China fue resultado de la aplicación de medidas como aislar los casos que hubieran sido confirmados y limitar estrictamente la movilidad humana.

"Los resultados se deben a la restricción estricta de movimientos en Wuhan, epicentro del brote, al cierre de fábricas y a la reanudación ordenada de la producción; al uso de datos para encontrar cada foco de contagio, un tratamiento científico muy ágil y a la construcción de hospitales especializados para atender la pandemia".

México implementó medidas similares. El 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y el gobierno federal logró una reconversión hospitalaria que hasta ahora suma 8 mil 113 camas con ventilación mecánica; sin embargo, a días de que se cumplan dos meses de la primera defunción, el país ya superó el número de muertes de China.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que en total se han estudiado a 163 mil 691 personas para diagnosticar o descartar el virus, de los cuales 89 mil 631 resultaron negativos; 29 mil 28 están en calidad de sospechosos, y 10 mil 238 son los casos positivos activos, es decir, que desarrollaron síntomas en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus.

Hasta el último corte de información, el funcionario federal indicó que Baja California se integró al grupo de entidades federativas en reportar más de 3 mil casos de COVID-19, (3 mil 40), mientras que la Ciudad de México tiene 12 mil 456 casos confirmados, y el Estado de México, 7 mil 579. Agregó que a nivel nacional existen 14 mil 408 camas disponibles y 8 mil 233 albergan ya a un paciente, por lo que la ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 36%, "tuvo un incremento de 2% de un día para otro", dijo.

Ciudad de México, Estado de México y Guerrero son los estados con más camas generales ocupadas, con 76%, 57% y 55%, respectivamente, mientras que en camas críticas, la capital del país, Sinaloa y Estado de México reportan una ocupación de 63%, 59% y 55%, respectivamente.

El funcionario mencionó que desde que inició la epidemia en el país, el sistema público ha realizado 128 mil 253 pruebas reactivas para diagnosticar COVID-19, 70 mil 809 se hicieron en la red de laboratorios estatales y 50 mil 775 en los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica.

Resaltó que el sector Salud cuenta con un grueso de 101 mil 900 pruebas y se adquirieron 300 mil más, que llegarán a territorio nacional este fin de semana. A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se han registrado 827 defunciones de connacionales en Estados Unidos; Nueva York concentra la cifra más elevada.

Apuntó que cuatro mexicanos han muerto en otros países, dos en Perú, uno en Colombia y uno en Francia. Por último, el funcionario llamó a la población a no hacer caso de audios en los que se invite a "fiestas Covid", con la finalidad de infectarse y hacerse inmune al virus.

"No tengo claro si el audio es genuino o no, la idea es contagiarse en un ánimo de diversión y consumo de bebidas alcohólicas, pero ese no es un mecanismo adecuado para conducir a la inmunidad, reprobamos este tipo de llamados, no existe ningún país que tenga un plan para contagiar a la gente y así acabar con la enfermedad", enfatizó.