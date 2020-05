Sigue impune asesinato de Javier Valdez, acusa

El asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas sigue impune, "no sabemos el motivo del crimen y seguimos esperando respuestas", afirmó Griselda Triana, quien fue su esposa, al cumplirse tres años del homicidio.

La compañera de vida del autor de "Periodismo escrito con sangre" afirmó que seguirá resistiendo hasta ver que paguen los responsables del homicidio.

"Conservo intacta la esperanza de que en un futuro todos los responsables paguen por lo que le hicieron a Javier y a toda nuestra familia y a la sociedad entera".

En una carta, reconoce que en su familia no encuentran la paz "que nuestro corazón necesita", aunque a tres años sobrellevan la carga de manera más serena. "Seguimos extrañando a Javier, a mi hija Tania y a mi hijo Fran les hace falta su padre, y a mí, mi compañero de vida".

Griselda Triana apuntó que al periodismo mexicano le hace falta la pluma de Javier, su columna "Malayerba" en el semanario Ríodoce, las crónicas que hacía sobre la vida de las personas en el mundo del narcotráfico y sus publicaciones en el periódico La Jornada, donde trabajó como corresponsal por más de 18 años.

"Muchas víctimas quedaron sin voz desde que lo mataron pues escribía de las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos, se interesaba y se preocupaba por la niñez y la juventud fáciles de cooptar por las organizaciones criminales, daba voz y rostro a las víctimas de la violencia.

"Se deshicieron de él porque a alguien no le gustó lo que escribió. Así de fácil. Fueron varios contra él solo. En cuestión de segundos cegaron su vida de doce disparos".

La esposa del reconocido reportero detalló que después de recibir la llamada del director de Ríodoce, Ismael Bojórquez, el día del crimen, su vida cambió para siempre, obligándola a salir de su natal Sinaloa, "se resquebrajó nuestra vida".

Detalló que desde los hechos trágicos a la fecha no ha parado de exigir justicia, pasando por el juicio a Heriberto Picos Barraza, apodado "El Koala", quien aceptó haber participado el día del asesinato, aunque sólo le otorgaron una condena de 14 años y ocho meses de cárcel por haber "cooperado" con la justicia.

"Aunque es una pequeña victoria, no me dejó satisfecha porque no confesó detalles ni por qué nos lo mataron".

Se refirió a una parte de la investigación que ha realizado la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la organización Propuesta Cívica.

Refirió que los indicios llevan a pensar que los autores del crimen pertenecían a una célula del grupo criminal comandado por Dámaso López Serrano, a quien apodan el "Mini Lic".

La esposa espera que el líder criminal, actualmente preso en los Estados Unidos bajo la figura de testigo protegido, sea trasladado a México para pagar por el delito contra la libertad de expresión.

"En ello estará puesta nuestra exigencia para conocer la verdad, pero necesitamos tener garantías de que ese criminal -hijo de Dámaso López a quien apodan en esos mundos 'El Licenciado', compadre de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo'- no tenga ningún privilegio que le facilite evadir su presencia ante las instancias judiciales de nuestro país".

Expuso que debido a la crisis sanitaria por COVID-19 se han detenido las sentencias a otros presuntos asesinos, aunque pidió a las autoridades no olvidar a los familiares que buscan justicia.

Reconoció que no ha superado la pérdida del padre de sus hijos. "Mis ojos están hinchados y mi nariz roja. No dejo de moquear y me cuesta trabajo escribir. Hago pucheros, no lo puedo evitar. Mayo siempre será triste, muy triste".

En el aniversario luctuoso lamentó no poder estar en Sinaloa. "No iré al lugar donde reposan sus cenizas, no recorreré las calles y avenidas de la ciudad que tanto quiso, sobre todo la Álvaro Obregón que muchas noches patrullamos juntos. No llegaré a nuestro hogar, no veré a la gente que lo quiso. Esto duele tanto".