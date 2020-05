Alistan reactivación en Centro y Norte de Coahuila

Más de 600 propietario de micro, pequeñas y medianas empresas que podrán reanudar sus actividades en esta primera fase de la reactivación económica de la región norte de Coahuila; acudieron al edificio de la presidencia municipal de Piedras Negras, para obtener la carta compromiso que deberán tener para iniciar operaciones.

La gran cantidad de interesados generó que se formara una fila que le dio vuelta al edificio de la presidencia municipal.

Javier Berain Tamez, director de Fomento Económico y Turismo, detalló que este documento es necesario que lo tengan los propietarios de los establecimientos que inician actividades; pues de no tenerlo y no cumplir con las medidas sanitarias son causa de clausura.

El funcionario detalló que, entre el pasado jueves y la mañana del viernes, se contabilizaban 632 propietarios de negocios que obtuvieron sus cartas compromisos.

Finalmente señaló que los propietarios de los negocios pueden iniciar operaciones, pues se tiene un periodo de gracia de cinco días hábiles.

Aseguró que no habrá sanciones económicas o multas, sin embrago, no contar con el documento o no cumplir con las medidas sanitarias para reanudar actividades, son causales de clausura de hasta 30 días.

Aunque no en su totalidad, este viernes muchos de los restaurantes de Monclova, abrieron sus puertas al público después de siete semanas de inactividad o de ventas reducidas sólo para llevar o con servicio a domicilio; inspectores del sistema Vigilancia COVID-19 Monclova supervisaron el funcionamiento de éstos.

Jorge Garza, director de Fomento Económico, informó que el sistema de inspectores de COVID-19 inició con la visita a los restaurantes para constatar que apliquen las medidas preventivas.

El Ayuntamiento de Monclova por instrucciones del Subcomité Regional de Salud ordenó el 22 de abril pasado el cierre de los negocios no esenciales y muchos restaurantes dejaron de operar, mientras otros permanecieron abiertos ofreciendo servicio sólo para llevar.

Este viernes 15 de mayo se cumplieron siete semanas de la suspensión de actividades de estos comercios, y mientras algunos se preparan para recibir a sus clientes en instalaciones restauradas, todos tendrán que aplicar las medidas establecidas, como el contar con un tapete húmedo con desinfectante para sanitizar el calzado, y los meseros deberán tener guantes, tapabocas, gogles o caretas y gel para atender a los clientes, explicó.

Los consumidores deberán llevar cubrebocas y no podrán sentarse más de cuatro por mesa, entre otras.