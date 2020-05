Priorizan salud por reapertura económica en la Reunión Interestatal COVID-19

La salud regirá las decisiones de los próximos días, para ir de la mano con la reapertura económica, se deberán medir resultados en cada Estado para la reactivación que inicia el próximo lunes, acordaron ayer los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima, Jalisco y Michoacán, en la Reunión Interestatal COVID-19.

Participaron Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, así como Enrique Ibarra, Secretario de Gobierno de Jalisco, con la representación de Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de ese estado.

Riquelme, destacó la importancia de marcar una ruta dentro del plan de reapertura económica. "De manera paulatina y escalonada, a partir de la próxima semana en Coahuila se proyecta que habrá 317 mil personas en movilidad; dentro de ellas están las que laboran en el sector automotriz, minería y construcción", dijo.

Entre los acuerdos, se decidió trabajar sobre cuatro ejes: construcción de una nueva normalidad, en medio de una epidemia todavía activa, reactivación económica por etapas y prioridades, protección prioritaria a grupos vulnerables y viabilidad financiera de los estados.

Se acordó por el bien superior de las y los ciudadanos de las seis entidades, que suman 20 millones de personas, no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares; y en los casos donde no haya condiciones de conectividad a internet o virtuales, se buscará la implementación de algún mecanismo que le permita a los niños y niñas no estar en desigualdad para el acceso a contenidos educativos.

De igual forma, se decidió seguir en la construcción de la ruta legal para presentar la próxima semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la Emergencia Sanitaria, y los cuales no estaban previstos en sus ejercicios fiscales para el 2020.

Por su parte, Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía en Coahuila, informó que sólo en abril, en los estados presentes en esta reunión se perdieron más de 91 mil empleos, según los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Si a eso se agrega la informalidad que en promedio se tiene un 40 por ciento, se habla de alrededor de 150 mil empleos perdidos en un solo mes en estas entidades", recalcó Guerra Pérez.

Los Gobernadores participantes coincidieron en que se han hecho las cosas bien, y que gracias a esto se puede seguir manejando la recuperación económica de una manera muy responsable, haciéndola con protocolos claros y cooperando cada uno de los estados con las experiencias que se vayan viviendo.