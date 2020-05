'Exhibe virus agotamiento del sistema federal'

La aparición de la pandemia por coronavirus no sólo atacó a las personas en su sistema inmunológico, también exhibió el agotamiento del sistema federalista en México.

En ello coincidieron los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Chihuahua, Javier Corral, a partir de la experiencia para hacer frente a la emergencia sanitaria. Advirtieron, incluso, sobre la reaparición del sistema presidencialista.

También los analistas Ricardo Raphael y Jesús F. Reyes Heroles compartieron la visión de que la aparición de la enfermedad de COVID-19 vino a desnudar la disfuncionalidad del Federalismo, pero que hoy, en medio de la emergencia sanitaria es necesario aprovechar la oportunidad para repensar la necesidad de modificarlo.

En el marco del webinar Relación de los Estados con el gobierno federal en el México post COVID-19, organizado por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego, los dos mandatarios hicieron un llamado, en lo individual, a que apenas se supere la contingencia, se haga una revisión del Federalismo en el país y, sobre todo, del pacto fiscal.

Con la aparición del virus, consideró Alfaro, se evidenció uno de los vicios que tiene el sistema político, y es que el gobierno federal asume que desde un escritorio en la Ciudad de México, y a través de un vocero, se les van a dar instrucciones a las entidades federativas. Destacó su decisión de aplicar acciones por su cuenta para contener la propagación del coronavirus, lo que abrió el debate de la manera en que se debe dar la relación entre los estados y la Federación.

Añadió que se pone sobre la mesa el tema de los recursos y el convenio de coordinación fiscal, así como el pacto vigente, porque se ha visto que en la actualidad son lo estados los que asumen la aplicación de recursos, sin apoyo del gobierno federal. "Nosotros hubiéramos querido actuar de manera coordinada y plena con la Federación, pero ha sido verdaderamente complejo".

"[Por] ejemplo, en menos de 48 horas han cambiado tres veces de postura en cuanto a qué va a pasar con las industrias automotriz, electrónica y las que estaban consideradas importantes por la cadena de suministros", resaltó. Alfaro reprochó la negativa del gobierno federal sobre liberar el permiso de importación de pruebas COVID-19. Ello, aseveró, es parte importante de la reactivación económica, toda vez que se pide a las empresas hacer pruebas a sus empleados.

"La decisión de ir por nuestra cuenta no son ganas de andar independientes, sino porque no nos ha quedado de otra. No estamos pensando en salirnos de la Federación ni del pacto, ni del convenio de coordinación fiscal, lo que queremos es que se revisen los términos de la coordinación", apuntó. Corral, por su parte, mencionó que la relación de su gestión con la administración federal ha sido difícil, paradójica y confusa.

En medio de la emergencia, manifestó, se esperaría una perfecta coordinación entre las entidades y la Federación, sobre todo para evitar las duplicidades, pero ha sido lo contrario. "Hay una forma de ver al país desde la Ciudad de México y hay otro país que los estados enfrentan todos los días. En lugar de concitar a la unidad nacional, que era la primera exigencia en una época tan complicada, el gobierno federal ha atizado el fuego de la discordia y ha aprovechado la crisis para afianzar su proyecto político", señaló el mandatario.

Corral aseguró que la interlocución con la Federación se da con niveles intermedios de la estructura orgánica, aunque también con algunos secretarios, con quienes a pesar del buen diálogo, los resultados son poco efectivos o útiles.

Subrayó la necesidad de convocar a la pluralidad, a la unidad y no a la polarización. Al referirse al tema fiscal, Corral dijo que ha visto las contradicciones que existen en el modelo de los ingresos fiscales a partir de las inequidades entre estados.