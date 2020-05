Piden a Spotify eliminar a Jhonny Escutia; incita a la violación y feminicidios

Jhonny Escutia es un youtuber que se autoproclama el 'King de la Furia', tiene más de 20 mil suscriptores en su canal de YouTube y crea música del género rap con conotaciones sexuales y violentas.

La internauta 'Ana Luz' creó un hilo en Twitter para hacer formal la petición a Spotify de eliminar todo su contenido de la plataforma, pues en sus temas incita a la violencia de género, femilicidio, violaciones y drogas.

El tema que más llamó la atención fue uno que dedicó a la influencer Yuya, en el cual explica cómo entrará a su casa y la violará.

"Yo patadas en su cara doy y en su c*lo algo enfermo haré, el venir", menciona en uno de sus temas.

Luego de hacerse viral la publicación de la joven, el nombre de Jhonny se volvió tendencia en la red social y atrajo la atención de miles de internautas, quienes desde sus perfiles realizaron la petición de igual manera a la aplicación de música.

Además, Ana denunció mensajes de amenazas de muerte que le han llegado desde que se hizo viral, por lo que hace responsable al 'rapero' de cualquier daño que le pueda ocurrir a ella o a su familia.

No sabía si hacer esto publico pero tengo miedo.



Me están amenazando de muerte y quiero que sea público que si algo me pasa se investigue a esta persona. pic.twitter.com/lstulGWi1a