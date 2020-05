'México tiene dinero para comprar pruebas'

En México hay dinero para comprar cuántas pruebas para diagnosticar COVID-19 sean necesarias, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien adelantó que el fin de semana llegarán al país 300 mil reactivos más.

"Las pruebas tienen un objetivo que es la vigilancia epidemiológica y de los casos graves para hospitalizarse, que se registran al 100%, no hay un límite de pruebas, cuantos casos haya en esa condición se harán. Dinero para pruebas tenemos, reactivos tenemos, vienen más, 300 mil llegan el fin de semana y si necesitamos 600 mil, las compraremos", aseguró.

José Luis Alomía, titular de Epidemiología señaló que ayer se registró el récord en el número de contagios en las últimas 24 horas, con 2 mil 409 más que el día anterior, por lo que suman 42 mil 595 casos positivos a COVID-19. Con respecto a las muertes, se reportaron 257 más que el pasado miércoles, con un total de 4 mil 477.

Agregó que en la actualidad hay 10 mil 57 casos activos del virus, es decir, las personas iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y aún podrían transmitir el COVID-19 si no mantienen las medidas de sana distancia.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el director de Epidemiología indicó que a nivel nacional es de 35%, con 14 mil 508 camas generales disponibles y 7 mil 946 ocupadas. Para pacientes que requieran ventilador hay 71% de disponibilidad en este tipo.

Durante la conferencia nocturna, las autoridades resaltaron que la Jornada Nacional de Sana Distancia concluye hasta el 31 de mayo, por lo que llamaron a la sociedad a no relajar las medidas para mitigar la transmisión del virus.

Por la mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) otorgará un seguro de vida gratuito por un monto de 50 mil pesos al personal de salud que fallezca al atender pacientes con COVID-19, el cual será retroactivo al 1 de abril, y que cubrirá a alrededor de 1.6 millones de trabajadores de este sector.

El Jefe del Ejecutivo federal adelantó que este fin de semana dará a conocer los fundamentos de un nuevo modelo económico basado en los parámetros de bienestar y la felicidad del pueblo.

"Ahora, con la cuarentena, como no puedo salir, me está sirviendo para la reflexión y el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre la nueva economía, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, de cómo hay que cambiar los parámetros", dijo.

El pasado 3 de mayo, al presentar sus ocho lecciones sobre la pandemia de COVID-19, el Mandatario federal sugirió reconvertir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Grupo de los 20 en "verdaderos actores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y las naciones".

Apoyo solidario. Acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el titular de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, y la presidenta de la AMIS, Sofía Belmar Berumen, el Presidente agradeció el apoyo y aseguró que es una muestra más de las varias que ha habido por parte de la sociedad mexicana de apoyo al personal médico.

Belmar Berumen, presidenta de la AMIS, detalló que esta cobertura es para proteger a los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19.

Con recursos