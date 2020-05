No hay acuerdo para periodo extraordinario del Senado: PAN

El senador Erandi Bermúdez (PAN) afirmó que no existe acuerdo dentro de la Junta de Coordinación Política del Senado para poder llevar a cabo un periodo extraordinario a finales de junio, como lo anunció el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

"No hubo un acuerdo, sí hubo una petición de los empresarios, pero los integrantes de la Jucopo nunca acordaron que hubiera un periodo extraordinario, jamás, y tampoco hubo un acuerdo para regresar a laborar a partir del 1 de julio", aseguró.

El senador panista participó en una conferencia de prensa a distancia junto con sus compañeros de bancada en donde afirmó que su coordinador, el senador Mauricio Kuri (PAN), le aseguró que no hubo ningún acuerdo con los demás coordinadores.

Así que Erandi Bermúdez también acusó a Monreal de "hablar a título personal" y "tratar de confundir" con las afirmaciones que hizo ayer miércoles. Monreal afirmó este miércoles que en los próximos días detallarían una agenda en común para ver en el extraordinario.

"Estos dos acuerdos que el senador Monreal salió a comentar no lo son, se comentaron, pero no se acordaron. El gran problema es que el senador Monreal trata de confundir, si lo dice a manera personal o lo dice por la Junta de Coordinación Política. Recordemos, el coordinador de Morena es muy hábil en esta situación de empezar a hacer esta confusión y es una de sus virtudes que él tiene. Pero no, no hay ningún acuerdo por parte de nosotros, el grupo parlamentario del PAN", señaló.