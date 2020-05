Prevé AMLO reiniciar giras con banderazo de inicio a obras del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que solo espera aprobación de las autoridades de Salud para reiniciar sus giras por el país, con el banderazo de inicio de las obras del Tren Maya, “manteniendo las medidas sanitarias preventivas”, sin mítines ni concentraciones masivas.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, el mandatario federal expuso que tiene contemplado recorrer las seis refinerías que se van a rehabilitar, la construcción de Dos Bocas, en Tabasco, así como la inauguración de las sucursales del Banco del Bienestar.

“Hoy se van a dar a conocer los nombres de los municipios (que reiniciarán actividades), eso va a ser diario y yo ya quiero reiniciar los recorridos, desde luego, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan hacer los especialistas, el doctor (Jorge) Alcocer y Hugo López-Gatell, me van a decir, yo ya les hice la solicitud (por escrito)”, dijo.

López Obrador indicó que con esa obra se reactivará la economía, por lo que en breve se iniciarán los trabajos cuando se le dé autorización por parte del sector salud considerando la pandemia del coronavirus.

Aseveró que el inicio de las obras en las entidades por donde pasará el tren "va a significar mucha creación de empleos. Imagínense estar trabajando en 800 kilómetros. Construyendo terraplenes para el tendido de las vías. ¡Cuánto trabajo! Quiero ir a eso”.

El mandatario federal indicó que no se tiene contemplado realizar grandes concentraciones, solo las permitidas por las autoridades sanitarias.

“Porque ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que me lo autoricen ellos, si puedo y si ellos lo autorizan, quiero ir a dar los banderazos, desde luego no mítines, no concentraciones, sino actos así de menos de 50 (personas) con sana distancia todavía no vamos a poder saludarnos de mano, solo así tocándonos el corazón”, comentó.

Añadió que las reuniones serán autorizadas por los técnicos de la salud y serán con los responsables directivos de las empresas y las autoridades, “vamos una vez que ya se abre la industria de la construcción”, expuso el presidente.

“Luego tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías, porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de las refinerías para procesar más petróleo crudo en el país. No estar dependiendo de la venta de petróleo crudo al extranjero y no depender de estar comprando las gasolinas en el extranjero”.

El jefe del Ejecutivo federal añadió que también incluirá la inauguración de las sucursales de los bancos de Bienestar que ya han sido construidas en distintos puntos del país. "Quiero ir a inaugurarlos; son los bancos para la dispersión de los recursos. Ya hice la solicitud por escrito, vamos a ver qué responden”, dijo.