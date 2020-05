El Espacio de Cerpa

Mi gran amiga Rosaida Chucharelli que vive en Macerata en el centro de Italia y que es uno de los países que más han sufrido por toda esta pandemia, comentó que, para este lunes 18 de mayo y con las debidas precauciones, volverán a la actividad en el país de la bota lo que hace que renazca la esperanza de ver una luz al final del túnel para que de una vez por todas, no decir que volvamos a la normalidad por que la naturalidad es que pensemos en que hemos fallado para que esta epidemia nos haya puesto en jaque sino para que tratemos de reflexionar e intentar hacer las cosas como deben ser.

Aunque faltan aún tres meses para la pretemporada de la NFL, es evidente que la mejor liga del mundo, ya se ha puesto a trabajar a marchas forzadas para que la patada inicial, sea en el mes de septiembre por lo que es muy probable que el calendario, que ya salió a la luz, no sufra modificaciones y que las semanas se lleven de manera normal aunque por este miserable microbio, el juego que se tenía contemplado en el Estadio Azteca, se tuvo que cancelar por los motivos ya conocidos.

De todos es sabido que, la posición más importante en el futbol americano, es la del quarterback por lo que cada vez que se encuentra ya cerca la temporada, los ojos de todos se centran en las expectativas que tienen los equipos con el mandamás de la ofensiva ya que de ellos depende, hasta donde pueden llegar aunque por sentido común, es que todos las escuadras anhelan llegar al Súper Domingo.

Una vez que resultó la primera selección global general del draft, Joe Burrow de LSU, se hará cargo de la ofensiva de los Bengalíes ya que, la escuadra de Cincinnati, envió al que era su pasador titular Andy Dalton a Dallas por lo que tomará sus primeras fotografías de la NFL este otoño adueñándose de las riendas de un equipo que finalizó con 2 victorias y 14 derrotas la campaña pasada.

El novato se mezcla con otros cuatro supuestos titulares de la primera semana y que se incorporaron a la liga como también primeras selecciones colegiales incluidos a Matthew Stafford de los Leones y que lo eligieron primero en el 2009 y que cada vez que lo veo, no entiendo porque no alcanza a madurar así como a Jared Goff de los Carneros y al que parece que aún no despierta después de lo que le pasó en el Súper Tazón LII y que lo seleccionaron en el 2016 contando a Baker Mayfield de los Browns y que, en el 2018, pensamos que Cleveland había cometido otra burrada al igual que a Kyler Murray de los Cardenales que lo tomaron en la primera ronda el año pasado sin embargo, esta banda separa a Jameis Winston como primera selección en el 2015 y en el cual, los Bucaneros le pagaron de fea manera aunque el egresado de la Estatal de Florida, ya se encuentra como un amparo para Drew Brees con los Santos al igual que a Cam Newton donde las Panteras lo tomaron en la primera ronda en el 2011 y en el que Carolina, ya lo puso como agente libre.

La mala noticia para los cinco primeros mariscales, es que los cinco equipos no llegaron a postemporada pero la buena es que, estas organizaciones, se mantuvieron activos en la temporada baja en un afán por aproximarse a un terreno de playoffs que se amplía para esta próxima campaña y de los cuales, el que se nota que dará un vuelco, será Mayfield con Cleveland quién, en su tercer año, está acorralado por el talento más ofensivo con Kareem Hunt y Nick Chubb en el back field con el agregado de Austin Hooper, el ala cerrada David Njoku y un novato que promete como Harrison Bryant y con uno de los dúos más peligrosos como receptores con Odell Beckham Jr. y Jarvis Landry.

Los Browns, los Leones, los Texanos y los Jaguares, son los únicos equipos que nunca han llegado a disputar el trofeo Vince Lombardi.

