Condena AMLO amenazas a Reforma; reitera críticas

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó y se desmarcó de los señalamientos del diario Reforma, que acusó amenazas anónimas de un ataque por las críticas al gobierno del morenista.

"Hoy vi en el periódico Reforma de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros", confirmó el mandatario federal.

Sin embargo, enfatizó que su gobierno descalifica "cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas".

Además, prometió que "nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir. Desde luego, el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga, incluso en nuestro nombre".

López Obrador agregó que seguirá teniendo diferencias con el Reforma y "las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México"; no obstante, descartó que su administración vaya a llevar a cabo un acto represivo. "Eso no, jamás haríamos algo así, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos, sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad", señaló el Ejecutivo federal.

"No tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades", concluyó.