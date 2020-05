'Reapertura económica responsable'

Para la reapertura de las actividades económicas, sociales y educativas detenidas por la pandemia de COVID-19, el gobierno federal delineó un plan que pondrá en marcha a partir del 1 de junio, que consta de tres fases y donde un semáforo determinará el reinició de cada actividad de manera gradual por entidad o región.

El plan, denominado "de regreso a la nueva normalidad", señala que en las tres fases continuarán las medidas sanitarias y contempla el incluir las actividades minera, construcción y fabricación de equipo de transporte, suspendidas por la contingencia sanitaria dentro de las ramas económicas esenciales, para que inicie su reactivación.

De acuerdo con el semáforo de riesgos, el regreso a clases sólo será cuando esté en color verde, así como la reanudación sin límites de actividades sociales y de esparcimiento.

Al presentar la estrategia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos memorizar el plan porque a fin de cuentas es la gente la que permite obtener buenos resultados.

Acompañado por su gabinete -donde destacó la ausencia del canciller Marcelo Ebrard- y los mandatarios de la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Quintana Roo, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que el plan es voluntario, por lo que sí alguna entidad decide no acatarlo no habrá controversias ni peleas, pues está permitido el disenso.

"No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación, por eso es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir", dijo.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que en la primera etapa, que inicia el próximo 18 de mayo, se contempla la reapertura de 269 municipios "de la esperanza" que están en 15 estados que no tienen contagio ni vecindad con otros donde hay enfermos.

La segunda etapa, agregó, será del 18 al 31 de mayo, denominada de preparación para los trabajadores y las empresas, que tendrán que hacer protocolos de salud y el reinicio seguro de actividades. La tercera etapa arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones.

"Cuando el semáforo está en amarillo, siempre con el cuidado de las medidas de salud, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción", agregó.

Cuando el semáforo esté en verde no hay restricciones, se siguen las medidas de salud pública y trabajo, operan las actividades esenciales y no esenciales, y el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases sólo se realizará cuando sea seguro para los niños y para la comunidad escolar.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, advirtió que, debido a que en una pandemia como la del COVID-19 nada está escrito, existe el riesgo de que pueda haber una situación de reemergencia, por lo que el plan de regreso a la nueva normalidad tiene que ser organizado, cauteloso y bien cuidado.