IMSS rechaza ventiladores que vendió hijo de Bartlett

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó 20 ventiladores que vendió León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, a través de la empresa Cyber Robotics Solutions.

A través de un comunicado, el IMSS señaló que derivado de la revisión técnica de los equipos, “se determinó que no reúnen los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato”.

El Instituto refirió que el pasado 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, que ya fueron entregados al proveedor.

“Al momento no se ha erogado ningún recurso por este contrato”, añadió El pasado 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil; es decir, no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.