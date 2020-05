Plan para 'nueva normalidad' es voluntario, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan para regresar a la nueva normalidad es voluntario, por lo que si alguna entidad decide no acatarlo, no habrá controversias ni peleas, pues está permitido el disenso.

"Este plan es de aplicación voluntaria. Primero confiando en la responsabilidad de la gente y garantizado las libertades, la libertad para todo en lo más amplio posible, si hay una autoridad municipal o estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no habrá de acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación.

"Por eso es muy importante que se sepa que, aunque el plan ha sido consensuado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir", dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que al igual que en la primera etapa contra la pandemia del coronavirus, su gobierno mantendrá la postura de no imponer nada, sin medidas coercitivas, sino confiar en la responsabilidad del pueblo de México.

"Ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es mayor de edad, responsable, muy consciente y participativo, estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos en esta etapa a variar, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho".

El presidente López Obrador destacó que el gobierno federal trabaja de manera coordinada, con los estados, con los gobiernos locales, porque hay cooperación estrecha, como debe de ser para atender la emergencia sanitaria.