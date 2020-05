Los latinos enfrentan crisis tras crisis

A MENUDO EN TRABAJOS "ESENCIALES" PERO BAJOS PAGADOS, ESTÁN FALTANDO MAL Y SUFRIENDO FINANCIERAMENTE A TASAS DE DESPROPORCIONAMIENTO ALTAMENTE ALTAS.

Con décadas de esfuerzo y dedicación, Arturo Morales se construyó una vida en los Estados Unidos. En cuestión de días, el coronavirus casi lo destruyó todo.

Su esposa, Besabed Román, murió el 1 de abril de Covid-19 . Originario de México, el Sr. Morales, de 52 años, no tiene trabajo ni ahorros. La tuberculosis, que sufrió cuando era joven, lo dejó con un solo pulmón, dejándolo particularmente vulnerable a la enfermedad. Su única esperanza es que no se infecte como lo hizo su esposa.

Cuando hablé con él recientemente, el Sr. Morales, que vive en Chicago, describió cómo su esposa se enfermó. La Sra. Román, a quien le amputaron una pierna debido a complicaciones de la diabetes, fue a una clínica médica local el 20 de marzo para un chequeo de diabetes. "Allí, un hombre gritaba que tenía coronavirus", me dijo Morales. "Comenzó a sentirse enferma, como si le faltara el aliento. ... Al día siguiente, ella estaba realmente luchando por respirar ... y la llevamos al hospital, pero no nos dejaron entrar ".

Esa fue la última vez que el Sr. Morales vio a su esposa. "Nos despedimos por teléfono", dijo, llorando. "La pusieron en el altavoz para que nos escuchara".

La tragedia de la familia Morales (a la Sra. Román también le sobreviven las cuatro hijas y un hijo de la pareja) obviamente no es única. Pero los latinos sufren desproporcionadamente los efectos económicos y de salud de Covid-19. La pandemia ha puesto de relieve los graves problemas de salud que prevalecen en la comunidad latina de Estados Unidos, incluida la diabetes , la hipertensión y la obesidad , así como las desigualdades sociales que siguen afectando a los latinos.

La disparidad en la extensión del daño causado por el virus es una cuestión de vida o muerte para los latinos. Y, sin embargo, la administración Trump no ha designado a un funcionario de habla hispana específicamente para dirigirse a la comunidad latina durante la crisis, ni ha creado un sitio web en español sobre el virus.

Lo único que el gobierno ha hecho por la comunidad es traducir las pautas de la Casa Blanca para prevenir el contagio masivo al español, aunque lo hizo varios días después del lanzamiento de la versión en inglés. Trump ha tratado a los más de 37 millones de hispanohablantes en el país como si no existieran. Los latinos no tienen a nadie en la Casa Blanca, como la Dra. Deborah Birx o el Dr. Anthony Fauci, para contarles lo que está sucediendo en su propio idioma. Ellos son los olvidados. Es por eso que tantos latinos se han visto obligados a depender de los medios de comunicación en español para su supervivencia.

La situación en la ciudad de Nueva York es ilustrativa. Allí, los latinos representan el 34 por ciento de las muertes de Covid-19 , según los datos publicados a principios del mes pasado, a pesar de que representan solo el 29 por ciento de la población de la ciudad. Ningún otro grupo étnico ha sufrido un mayor porcentaje de muertes.

Los latinos tienen factores de riesgo de contagio más altos que otros grupos. Muchos de ellos trabajan en sectores que se han considerado "esenciales" durante la crisis, incluida la industria de procesamiento de carne , que los dejan propensos a la infección. Los latinos representan aproximadamente el 23 por ciento de la fuerza laboral agrícola y pesquera. Ponen comida en nuestras mesas.

Sin embargo, tienen muy pocas protecciones. En California, el estado que produce la mayor cantidad de alimentos en la nación, casi el 14 por ciento de los latinos no tienen seguro médico, como es el caso del 28 por ciento de los hispanos y latinos en el Bronx y el 71 por ciento en Miami. El seguro de salud es prácticamente inexistente entre los inmigrantes indocumentados en el país.

Esto es particularmente peligroso para una comunidad con una presencia activa de condiciones de salud crónicas, y a menudo silenciosas, como diabetes e hipertensión. Según un estudio del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, el 71 por ciento de las mujeres hispanas y las latinas y el 80 por ciento de los hombres hispanos y latinos tienen al menos una enfermedad cardiovascular. Y casi cuatro de cada 10 hispanos y latinos con diabetes no sabían que la tenían.

La pandemia de coronavirus ha creado una tormenta perfecta para las comunidades latinas. Además de ser más vulnerables al coronavirus, debido a la prevalencia de afecciones médicas preexistentes y la relativa falta de seguro de salud, los latinos en millones ahora se encuentran sin empleos ni recursos financieros. Aproximadamente una de cada tres familias latinas, el 35 por ciento, ha experimentado una pérdida de trabajo en el hogar, según una encuesta Latino Decisions-SOMOS .

Recuperarse de esta doble crisis no será fácil, especialmente si los latinos no reciben ayuda del gobierno federal. La omisión de aproximadamente 10.5 millones de inmigrantes indocumentados del país del programa de ayuda de coronavirus de la nación fue una crueldad increíble. Muchos de estos inmigrantes tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas inmigrantes , que arriesgan sus vidas todos los días, se consideran trabajadores "esenciales". Sin embargo, se les prohíbe recibir ayuda del gobierno porque no tienen documentos legales.

Afortunadamente, California, que a veces actúa como un refugio anti-Trump para los inmigrantes, anunció el mes pasado que aproximadamente 150,000 inmigrantes indocumentados en el estado recibirían ayuda por un total de $ 125 millones. Cada adulto tiene derecho a $ 500, con un máximo de $ 1,000 por familia. "Son nuestros hermanos y hermanas. Son las personas que están ayudando a mamá y papá ", me dijo el gobernador Gavin Newsom. "El diez por ciento de nuestra fuerza laboral es indocumentada. La mitad de nuestros hijos en California nacieron de padres inmigrantes. Es un gran orgullo para nosotros. Son esenciales. Son extremadamente importantes ".

Este programa ayuda a los inmigrantes más vulnerables de todos. Pero la verdad es que vamos a necesitar mucho más que buenas intenciones para resolver un problema estructural que ha puesto a la comunidad latina en peligro extremo, médica y económicamente, en medio de la pandemia. Los programas de ayuda como el de California pueden tener un efecto inmediato y positivo en la comunidad latina. Lamentablemente, no veo esfuerzos similares en otras partes del país.

Los próximos años no serán fáciles. El virus ha revertido el progreso logrado en la lucha contra el desempleo y la pobreza entre los latinos. Familias como las del Sr. Morales han perdido casi todo.

Su esposa solía cocinar los tamales rojos y verdes que la pareja vendió en Chicago para pagar el alquiler y comprar comida. Pero después de su repentina muerte, el Sr. Morales se ha quedado sin pareja y sin ingresos.

"En este momento, mis hijas y muchas personas nos han apoyado", me dijo antes de decir adiós, mientras respiraba con la ayuda de un tanque de oxígeno y se limpiaba las lágrimas. "También nos han traído comida y un poco de dinero". Encerrado en su casa, Morales solo puede esperar que el virus le salve la vida.