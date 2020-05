Nuestros subagentes, disfrazados de lupa de esas potentes con las que se alcanzan a ver hasta las estrellas de la Vía Láctea, nos comentan que tremendos ojos abrieron los de la Fiscalía Anticorrupción del jefazo Jesús Flores Mier y la gente de la Auditoría Superior que comanda Armando Plata, que nadie los ve, pero supuestamente sí existen, cuando se destapó el "negocillo" que aseguran hicieron desde el año pasado algunos funcionarios de la Administración del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. Mediante una asignación directa para el acarreo del escombro de la ciudad a la empresa Vértice de La Laguna, esta se llevó a sus bolsillos nada más ni nada menos que 35.1 milloncillos de pesos en tan solo dos contratos de nueve meses. Habrá que ver si don Jorge supo o no de este gran "bisnes", en el que aparecen como socios familiares directos de gente de su confianza, ahora que le empiecen a revisar el entramado.

Como que este caso tiene cierta similitud con el de la casa que la 4T rentó por 130 mil pesos al mes a un socio del hijo del flamante titular de CFE, Manuel Bartlett. La misma casa que fue el centro del poder desde la campaña presidencial y donde despachaba el mismísimo AMLO, y ahora tras el escándalo dizque "nadie sabe, nadie supo".

Dicen los subagentes especialistas, al estilo "López-Guapel"… Perdón, del subsecretario López-Gatell, que el elevado caso de contagios por coronavirus que enfrenta la ciudad de Torreón, y que se agrava si se le contabilizan también los de Matamoros, es el resultado de la terquedad que durante días y días mantuvieron las autoridades municipales para no sumarse a las acciones de prevención, como los filtros de revisión sanitaria. También por no promover acciones para invitar a los ciudadanos a "quedarse en casa" ni retirarlos de espacios como la Plaza de Armas y la Alameda Zaragoza. Incluso, el señor alcalde hasta apareció en varios eventos sin el cubrebocas, como con los transportistas, y se opuso a que personal de la Secretaría de Salud entrara a sanitizar la presidencia municipal, una vez que le surgió el caso del empleado que dio positivo. Y así se la pasó, desafiante, incrédulo y ahora ahí están las consecuencias, es la segunda ciudad en número de contagios, después del epicentro, que es Monclova. A todo esto, el mandamás de Torreón en rueda de prensa y sin su cubrebocas se "lavó las manos" y dijo que si se ha dado este incremento, es porque el problema del sistema de salud "viene de atrás", y que ellos como Municipio "trataron" de mantener las medidas de la Secretaría de Salud.

***

Los que de plano hicieron un esfuerzo monumental para mostrar que sí trabajan y no correr el riesgo de que su jefe los mande a descansar unos días o les haga alguna rebaja a sus jugosos salarios fueron los muchachos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila y los magistrados del oneroso Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Resulta que luego de que el "góber" de la provincia, Miguel Riquelme, publicara el decreto de intensificación de las medidas sanitarias para prevenir una ola de contagios del temible coronavirus COVID-19, que tiene con el Jesús en la boca a media humanidad y a la otra media la tiene guardada, los oficiosos integrantes de la comisión estatal de los Derechos inHumanos, que encabeza el flamante ombudsman Hugo Morales, se dieron a la tarea de elevar una demanda por inconstitucionalidad ante el tribunal estatal por las medidas de restricción de la movilidad que su jefe dictó en la entidad para contener la pandemia, acción que por cierto fue replicada en varios de los estados que integran la República Independiente y Soberana del Noreste, que dicen encabeza el propio Riquelme, pero que en ningún otro estado fue llevada a los estrados, en gran parte porque, a decir de nuestros subagentes, los integrantes de la comisión de derechos humanos y los magistrados de Nuevo León, Tamaulipas y los recién juntados Durango y Michoacán sí tienen trabajo. Aunque el colmo fue que el tribunal presidido por el magistrado 'influencer' que lo misma baila y canta que la hace de juez, Miguel Mery, se sentó durante tres horas a hacer como que discutían si era constitucional o no el decreto emitido por su jefe; como si nadie supiera que el fallo sería para ratificar la medida… En fin, lo que hacen muchos funcionarios para mostrar como que trabajan.

***

Quienes no terminan de salir del asombro por el extraño comportamiento de algunos funcionarios públicos que con tal de que los vean son capaces de ponerse a repartir cubrebocas o gel antibacterial donde sea son el personal de salud de clínicas, hospitales y nosocomios que han visto desfilar por sus pasillos desde regidores, diputados, senadores hasta secretarios estatales, federales y directores municipales, todo con el objetivo de que les crean que andan preocupados por quienes se la tienen que rifar literalmente a diario tratando de salvar la vida de los demás en medio de una pandemia que nos tiene literalmente como locos. Y es que después de que los regidores del vapuleado PRI en el Cabildo de Torreón programaran sendos recorridos con megáfono en mano para que todos supieran que ellos sí se preocupan por la salud de los demás y repartieran material sanitario a diestra y siniestra por todas partes, hace apenas unos días, quien también decidió copiar a la senadora priista Verónica Martínez en eso de entregar y presumir en las inestables redes sociales la entrega de material sanitario al personal médico fue el diputado federal y suspirante a la alcaldía de Torreón por Morena, Luis Fernando Salazar, quien acudió a la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita para tomarse la foto y darse un palomazo entregando material a enfermeras y uno que otro doctor que pasaba por ahí desapercibido. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de gel reducido en agua, nos dicen que ya son varias las voces que piensan exigirles a los políticos que cuando vayan a entregar material lo hagan en la puerta de atrás y sin mayor escándalo; total, lo compran con nuestros propios impuestos.

***

La que de plano está marcando su sana distancia, pero con las indicaciones de sus jefes de la Cuarta Transformación en la capirucha del smog es la alcaldesa de la "alternancia" Marina Vitela, mejor conocida como la "edil de hierro" por la forma en la que ha aplicado la ley y las disposiciones sanitarias durante la pandemia. Primero consiguió unos cuantos minutos gratis en los medios de la Ciudad de México por mandar a barrer las calles a uno que otro indisciplinado ciudadano que se pasó por el arco del triunfo las disposiciones, y ahora este fin de semana le cerró el "changarro" a una tienda de electrodomésticos con todo y banco incluido por no respetar las normas de sana distancia, aislamiento social y no sé cuánta cosa más; pero lo que el personal de doña Marina no registró fue que la gente que se encontraba haciendo fila en este lugar lo hacía para recoger el dinero de los créditos otorgados por el mismísimo Gobierno federal en su banco consentido. O es una Administración muy estricta, o nomás no le llegó el memorándum de las empresas intocables para sus jefes, o de plano a doña Marina la traicionó públicamente la priista que lleva dentro y en muchas ocasiones se esfuerza por salir de ese traje morenista.