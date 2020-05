Preocupa a Congreso Local facultades de las fuerzas armadas

El coordinador de la Comisión de Seguridad en el Congreso Local, Juan Carlos Guerra, calificó de preocupante las nuevas facultadas de las fuerzas armadas, al indicar que están en proceso de consolidación.

"Esto es un acto desesperado", dijo Guerra en entrevista realizada ayer.

Fue el pasado lunes que entró en vigor el decreto que indica que las fuerzas armadas podrán realizar tareas de seguridad pública durante los próximos cinco años. Este decreto fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las nuevas facultades han inquietado a la población. Este medio entrevistó al coordinador de la Comisión de Seguridad en el Congreso Local, Juan Carlos Guerra, quien indicó que no hay reglas claras en esta militarización.

"Definitivamente se ve una intención clara de militarizar a los cuerpos de seguridad que existen hoy. Dicho decreto solo deja ver la ineficiencia de las políticas públicas de seguridad. Además de la contingencia en la que vemos las ineficiencias en materia de salud, ahora vemos que a nivel nacional se están saliendo las cifras en materia de seguridad pública. La prevención de la violencia no ha funcionado", dijo el legislador de extracción panista.

Agregó que "este decreto pone varias cosas sobre la mesa, como el respeto a los derechos humanos, pero son palabras, porque el marco legal que tienen las fuerzas armadas no los bloquea como una policía civil. Es decir, no están diciendo cómo se van a asignar, solo dice de palabra que van a estar sobre el mando de las policías locales y no dice cómo y no hay un marco legal para que esto se cumpla".

Aunque el legislador reconoció que la presencia del Ejercido en Coahuila ha sido de beneficio, aclaró que ello depende de la coordinación de los Gobiernos.

"(Con el nuevo decreto) básicamente no sabemos qué va a ser. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) invierte la pirámide de seguridad pública de cómo debe de ser. La seguridad pública debe nacer en el municipio, respaldada por el estado y por la federación, no al revés", concluyó.