IMSS desmiente ingreso de 40 pacientes con COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social de Coahuila desmintió el mensaje que circula por redes sociales, donde se advierte a la población de Torreón no salir debido al ingreso de 40 casos de COVID-19 a la Clínica 16.

El texto se lo adjudican a un doctor reconocido de la entidad:

“Hoy no salgan ni al campo de golf. La clínica 16 del imss, recibió 40 pacientes nuevos con Covid-19, amén de los que ya tenia. Está saturada, el Sanatorio Español está empezando a recibir más pacientes de covid. Hay varios casos nuevos en la flor de Jimulco. Empieza lo duro. No salgan ni al campo, no reciban gente en sus casas. Extremen precauciones”.

El IMSS, aclara que es falso y solamente en la Clínica 16 se tienen cuatro pacientes internados con cuadro de COVID.