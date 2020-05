Falló Ayuntamiento de Torreón en el manejo de COVID-19: Salazar

Para el diputado federal lagunero Luis Fernando Salazar Fernández, el ayuntamiento de Torreón falló en el manejo de las medidas de contención del COVID-19.

Para el legislador “hicieron falta filtros sanitarios, no hay medidas (de prevención), mucha gente (permanece sin justificación) en la calle, no había una autoridad diciendo no entres en tal tienda y creo que hoy tristemente se está reflejando en un aumento considerable de numero de contagios en Torreón, contrario a lo que ocurrió en Monclova, donde la autoridad y la gente se concientizó rápido y aplanó la curva de contagios", dijo.

Hizo un llamado al alcalde a que se coordinen y que sean humildes “porque Torreón no se puede aislar del resto de la realidad ni de la autoridad estatal ni de la autoridad del gobierno de México”.

Agregó que de sus recursos personales ha entregado equipo de protección biomédica en hospitales de La Laguna, como lo hizo este martes en Monclova, para apoyar a los trabajadores de la salud.

Sufren regiones Centro y Carbonífera el efecto de una emergencia sanitaria y otra financiera

Habló también de la situación de Monclova y de la Región Carbonífera, donde la crisis económica había afectado ya a las dos zonas del estado, y la crisis sanitaria agravó mas la situación, por lo que debe haber unión para salir adelante “como creo que se está dando en Monclova” indicó.

Explicó que la situación de la región siderúrgica, afectada por la falta de pagos de Altos Hornos de México (AHMSA) a sus proveedores generó la pérdida de miles de empleos, cierre de empresas y una recesión que se complicó más con la medida sanitaria de no salir de casa.