VIDEO: Protestan con sentadillas y lagartijas para que reabran los gimnasios

Decenas de personas permanecieron al exterior realizando sentadillas y lagartijas para lograr una protesta pacífica.

Esto se originó después de que se anunciara que el regreso a las actividades cotidianas sería lento para evitar un rebrote del COVID-19.

Además de aficionados por el ejercicio, al lugar asistieron entrenadores y dueños de establecimientos para manifestar su pérdida de trabajo y crisis económica.

GYM PROTEST: A group of protesters has gathered outside the courthouse in Clearwater, calling for gyms to reopen in Florida https://t.co/EreMMzfIYI pic.twitter.com/lfiB1TUf9B