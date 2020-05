VIRAL: La reacción de un perro pitbull ante un grupo de feroces gatos

Un perro de raza pitbull ha desatado risas en redes sociales, gracias a su reacción al cruzarse con un grupo de feroces gatos. Imágenes que se han vuelto virales.

El material que fue registrado en la ciudad de Tampa, en Florida, EUA, muestra al can acercarse al grupo de felinos mientras camina por la calle; sin embargo contrario a intentar atacarlos, éste se ve intimidado ante los gatos quienes se muestran feroces y a la defensiva, listos para atacar de ser necesario.

Finalmente el perro se arrepiente y se retira del lugar dejando a los cuatro gatos en paz.

"Este es mi cachorro el martes. Todas las mañanas hacemos la misma caminata en nuestro vecindario. Esa mañana específicamente, me levanté temprano para tratar de ver la luna llena, pero desafortunadamente no estaba a la vista, así que tomé una ruta diferente y se encontró con los gatos callejeros del vecindario. No hace falta decir que no estaban contentos de verlo. Ningún animal resultó dañado al hacer este video. Él (el perro) está bien entrenado con y sin la correa", comentó el dueño de la mascota.