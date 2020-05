Voz de Palco

El futbol lleva meses detenido. Más de lo que hubiéramos imaginado, ¿más de lo que hubiéramos querido? ¿Alguien lo extraña?

Por supuesto que sí, pero aún hay que esperar. Y mientras en algunas partes del mundo, los campos han vuelto a la actividad, en la Liga MX reina la incertidumbre. Querido aficionado, amable lector, bien pudiste despegarte de tu asiento desde que se decretó el último partido del Cruz Azul (aquel 10 sobre América) o si quieres desde que Santos Laguna dio cuenta 2-1 del Necaxa, en el solitario estadio Corona, y no pasa nada hasta hoy. Eso fue ya desde el 15 de marzo.

Desde entonces no te has perdido de mucho. Chismes, rumores, enfermos, liga virtual… este último, un intento desesperado por volver a la actividad comercial, pero muy lejos de lo deportivo. Y lo dice alguien que por lo menos desde 1995 no se ha perdido una sola versión del FIFA para su consola, pero por favor, que no nos quieran engañar.

La vida sigue sin futbol incluso hasta para los futbolistas, porque de la noche a la mañana no han desaparecido. Más empleos pierden en cada “draft”. ¿Su ventaja sobre la mayoría de los mortales aficionados? Los sueldos. Muchos jugadores y exjugadores han tenido la oportunidad de poner negocios pensando en que su carrera deportiva es corta, por lo que una vez terminado su andar por las canchas, saben que tendrán que invertir sus ahorros. Ahorros que el grueso de la población en México no se da el lujo de tener, ya sea porque carecemos de una cultura de previsión o porque los salarios no nos permiten darnos ese “lujo”.

¿Quién se ha muerto porque no haya futbol durante esta pandemia? Hasta donde me quedé, nadie. Esperemos siga así. Lamentable es, sin embargo, la situación para muchas personas cuyos ingresos provenían directamente de los espectáculos; este paro nos ha afectado a todos.

El fin de semana, Alemania volverá a la actividad. España ya entrena. Héctor Herrera celebró regresar con el Atlético de Madrid y poco a poco, las actividades se retoman en el viejo continente. En Francia, una famosa tienda de ropa abrió sus puertas para exhibir grandes filas en el exterior, mientras su liga dio por finalizada la temporada. En Italia, cuando parecía que el fin del paro estaba por llegar, tres jugadores de la Fiorentina dieron positivo en COVID-19 y así no se puede jugar.

El caos sigue. En México, podría ser que junio sirva para hacer “pretemporada” pensando en regresar a marchas forzadas a terminar un torneo donde el campeón ocupa el último lugar de la tabla, aún sin triunfo, y el líder es el equipo histórico que no ha ganado en casi 23 años.

¿Extrañar el futbol? Sí, claro. La botana, la chela, el comentario y sobre todo, la emoción de cantar un gol y festejar el triunfo. Pero como aficionado, no pasa nada. El paro viene bien para que se acomoden ciertos temas, las prioridades, por ejemplo. ¿Cuánto de nuestro tiempo, dinero y esfuerzo gastamos en nuestras distracciones y cuánto se nos retribuye? ¿Cuánto vale el sacrificio de ganar nuestros recursos para luego ir a derrocharlos a donde probablemente solo obtengamos frustración? La reflexión es muy particular y en cada caso el resultado será distinto.

Este año se arruinó la Champions y la Eurocopa, dos de mis torneos favoritos. No hubo más River en Libertadores, no hubo Olímpicos, no Grandes Ligas ni NBA. Solo espero que la temporada de NFL se pueda llevar a cabo.

Hoy, hasta los derechos de transmisión televisiva peligran para algunos equipos. En las cadenas internacionales hay incertidumbre. Fox Sports y ESPN entrarían en conflicto y afectaría a equipos como Santos, Monterrey o Tijuana. De volver la liga, en el momento que sea, existe la posibilidad de que los partidos se disputen sin público, un ingreso menos para los clubes. Y si el panorama no es sencillo para la liga élite, ahora imagínense para la femenil o las menores.

Y es que bastaría con que se presentara un caso positivo en cualquier liga del mundo para tener que replantearse el regreso del futbol. El primer paso será este fin de semana en la Bundesliga; todas las miradas, para Alemania.

Hoy más que nunca, podemos corroborar que el futbol es lo más importante de lo menos importante. Y mientras regresa, hay que ver cómo le haremos para sobrevivir. ¿Le seguimos? @Foko_54 y síguenos también en @champs_mx [Twitter].

@Foko_54