Preparan reactivación para el jueves

Contrario a lo anunciado por Andrés Manuel López Obrador respecto a la posibilidad de dar marcha atrás a su propuesta de reactivación económica en el país, el gobernador Miguel Riquelme dijo que no dará marcha a atrás y por ello se realizará de manera paulatina.

"Las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado bajo consulta de expertos, es decir, no es lo que se le ocurre al gobernador. Tengo días anunciando la reactivación de la economía de Coahuila, no es de un día para otro, eso hay que dejarlo muy claro", señaló Riquelme.

Estableció que la gran ventaja de la entidad es que los alcaldes tienen bastante criterio y hay mucha comunicación y participación. Por tal motivo se realizó un estudio en conjunto y saben hasta dónde se puede caminar, pues consideró que de pasarse sería muy difícil regresar y retractarse.

"Es más fácil irnos despacito y frenarnos un poquito. Si es que vemos que la curva no se comporta de manera idónea, entonces lo que nosotros haremos será no avanzar, pero retractarnos no. Una decisión tomada es porque ya la medimos y sabemos lo que estamos haciendo, pero no nos vamos a ir hasta adelante, nos vamos a ir despacito, liberando cosas que nos permita seguir midiendo la curva de la pandemia", detalló Riquelme.

Por otra parte, el gobernador contempla que a partir del próximo 15 de mayo, el Subcomité de Salud en la región Norte de Coahuila esté reiniciando de manera paulatina las actividades económicas, lo cual deberá realizarse conforme a los protocolos que se establezcan para cada tipo de negocio u establecimiento.

Para Riquelme, la preocupación que se tiene en esta región tiene que ver con la cercanía con Estados Unidos y el retorno de algunas actividades del sector automotriz en los próximos días.

Aseguró que las actividades revisadas para su reactivación, no solo tiene que ver con aspectos económicos, sino con una campaña de observación al ciudadano, situación por la cual seguirán algunas restricciones.

Durante la reunión del subcomité se revisaron las diversas actividades y los protocolos que deberán seguir para reanudar operaciones.

Los negocios revisados son los centros comerciales, donde quedarán plenamente establecido que no se reactivan las áreas comunes de comida. Se va a revisar los restaurantes y todo lo que corresponde a venta de comida con ciertas limitaciones en el aforo y con protocolos establecidos. También se abordaron las actividades relacionadas con las mipymes.

Respecto a eventos privados, se indicó que no se permitirán más de 10 personas y se van a prohibir los grupos musicales; las medidas serán las mismas para los velorios.

Los mercados al aire libre, comercio informal y ambulantes, están en análisis.