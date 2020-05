López-Gatell y los más de 804 mil infectados…

Hasta este viernes, había en México 31,522 casos confirmados de COVID-19, y 3,160 muertos, según el gobierno federal.

Por cada caso confirmado, hay, al menos, 23.11 casos adicionales estimados, o un máximo de 25.52 casos adicionales estimados. Así está calculado en las gráficas que tengo frente a mí de la Secretaría de Salud, donde se asientan las cifras que han sido utilizadas por el gobierno federal para cuantificar la pandemia, a través del Modelo Centinela de Vigilancia Epidemiológica.

De ahí se desprende que, hasta este viernes, en México habría un estimado de al menos 728 mil personas contagiadas (23.11 casos adicionales estimados por cada uno de los 31,522 casos confirmados), pero la cifra podría elevarse hasta más de 804 mil infectados (25.52 casos adicionales estimados por cada caso confirmado).

Lo explico: hasta la semana 15 del año (domingo 12 de abril), había 4,524 casos positivos de COVID-19. Para ese momento, el gobierno federal calculaba que había otros 104 mil 562 casos "estimados positivos de COVID-19", como se asienta en una de las gráficas que refiero. Se trataría de casos leves, que no requirieron hospitalización. Es decir, que en ese lapso (semana 15), por cada caso confirmado había 23.11 casos estimados adicionales.

La semana previa, la 14, los cálculos habían sido más pesimistas: la estimación era que había 25.02 casos adicionales por cada caso confirmado. Se contabilizaban 2,236 casos y un estimado de 55,951 adicionales, como se constata en la gráfica respectiva.

Una semana antes, la 13, las cosas se veían peor: había 1,039 casos confirmados y un estimado de 26,519 casos adicionales, según la gráfica correspondiente. Es decir, que por cada infectado, había 25.52 casos estimados adicionales.

Estos datos disponibles tienen casi un mes de retraso: estamos a mayo y las cifras más recientes llegan hasta el 12 de abril. Es imperativo que el gobierno federal no dilate más de una semana en hacer públicas esas estimaciones. Con esas coordenadas distantes, más un posible subregistro de muertes ("muertes sospechosas", le llama el gobierno federal), ¿cómo vamos a regresar a las actividades?

Mayo y junio deben ser los meses de los exámenes masivos, cientos de miles de tests para sustentar técnica y científicamente las próximas medidas a tomar. ¿O las decisiones se van a implementar a ciegas, solo con los casos confirmados, sin estimaciones, y con un número reducido de análisis de laboratorio? ¿Quién va a ser el valiente que determine mandar a niños y maestros a las aulas? ¿Y obreros a las fábricas? ¿Quién va a ordenar abrir restaurantes, comercios, playas, todo, si no sabemos la magnitud del contagio y las estimaciones han quedado alejadas en el tiempo (datan, insisto, de la semana 15, y estamos en la 19, justamente en el peor momento de contagios y muertes)? ¿Cómo tomar decisiones sensatas si el gobierno pretende ya no dar a conocer las estimaciones, alegando que ya no son "útiles" para evitar la saturación de los servicios médicos?

El doctor Hugo López-Gatell prometió transparencia y debe cumplir. De otra manera, ¿con qué datos vamos a salir de casa? ¿Con 728 mil, o con 804 mil probables contagiados que en este tiempo no sabemos si infectaron a más personas, y si esas personas a otras, y unas más son portadoras? Vaya riesgo. Tenemos que saber qué posibilidades hay de un nuevo brote en caso de que los mexicanos salgan de casa de forma escalonada o masiva.

Si el doctor López-Gatell falla en esta decisión, podría infectarse muchísima gente más y morir miles más. Una gran tragedia. Y su prometedora carrera, adiós, habrá terminado…