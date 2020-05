Primer día sin encierro en Europa y hacen colas monumentales para entrar a Zara

De acuerdo a lo establecido por el gobierno, los comercios que midan más de 400 metros cuadrados pudieron abrir este lunes por la mañana sin cita previa.

Uno de estos negocios que pudo abrir sus puertas fue la tienda de ropa ZARA, misma que registró en distintos puntos filas monumentales de personas esperando ingresar para comprar.

Este gesto de la población fue duramente criticado en redes sociales, convirtiéndose en una tendencia viral de Twitter.

"Supuestamente esta pandemia iba a cambiar a la humanidad, pero q va, somos una caterva de imbéciles cuya única solución es la extinción masiva.", escribió un usuario en la red.

Además, internautas criticaron que las personas esperando para entrar a la tienda no respetaron el distanciamiento de un metro entre personas.

Por otro lado, en Líbano, una usuaria aseguró que pese a que hay personas protestando por no tener comida ni cuidado, las tiendas estaban repletas de personas queriendo llenar su closet después de una fuerte pandemia.

In Lebanon, hungry people are protesting for basic human needs. But others are filling Zara stores in order to buy a fucking jacket, and ofc they’re not respecting social distancing rules. Y’all are too selfish to get your freedom back.#بلا_مخ pic.twitter.com/EPNifMSKpc