Pandemia del COVID-19 no las detiene para exigir la búsqueda de sus hijos

A pesar de que las autoridades mexicanas exhortaron a la población a quedarse en casa en este Día de las Madres, grupos de mujeres desafiaron este domingo el confinamiento por la pandemia para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos como hacen cada 10 de mayo.

"La pandemia que tenemos no es la peor, la peor es la de desaparecidos. ¿Cuántas personas han muerto por esta enfermedad y cuántos desaparecidos y feminicidios hay todos los días?", dijo a Efe Patricia, cuyo hijo forma parte desde 2011 de los más de 60.000 desaparecidos en México.

El COVID-19, que lleva 3.353 fallecidos y 33.460 enfermos confirmados, obligó a suspender la marcha anual de madres de personas desaparecidas, pero un grupo de unas 30 mujeres se concentró de todas formas en el Monumento a la Madre de la capital con cubrebocas inscritos con el mensaje "¿Dónde están?".

Las autoridades pidieron a las familias mexicanas no reunirse para evitar contagios y celebrar desde la distancia el Día de las Madres, pero las mexicanas que buscan a sus hijos no tienen esta opción.

Para Patricia, salir a la calle este 10 de mayo es más importante que nunca porque hay que exigir que "no se pare la búsqueda" a pesar de la crisis sanitaria.

Según datos oficiales, México acumula 61.637 personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 y 2019, además de 37,000 fallecidos pendientes de identificar.

"No me importa que no haya marcha, de todas formas iba a venir aquí a recordar, más que nada", explicó por su parte Irma, cuyo hijo fue secuestrado en 2012.

Desde hace ocho años, Irma se traslada cada Día de las Madres desde el vecino Estado de México hasta la capital junto a sus otros tres hijos para recordarlo.

"Más que nada te mata la incertidumbre de no saber qué pasó con él, si está vivo o muerto. El Ministerio Público nunca me apoyó", relató.

En ciudades como la norteña Monterrey, grupos de mujeres desplegaron pancartas exigiendo la búsqueda de desaparecidos y en la víspera hubo una concentración en Guadalajara similar a la de la capital.

Desde hace ocho años, Celia Salinas Maya, madre de la joven Jessica Cerón Salinas, vive en pausa, aún espera que su hija cruce la puerta, con su nieto en brazos.

Jessica desapareció embarazada -a unos días de dar a luz- el 13 de agosto de 2012, presuntamente, en Jiutepec, Morelos. Para su madre, el recuerdo se transforma en impotencia, pues al paso del tiempo, la investigación para dar con ella no ha dado frutos.

"Han sido muchos años de tristeza, de coraje de impotencia, de ver que las autoridades no hacen nada por ayudarnos. Para mí, yo ya no festejo el Día de las Madres, para mí ya se terminó ese espacio y todas las celebraciones como Navidad ya no las festejo porque me hace falta mi hija.

Yo ya soy una persona de la tercera edad y lo único que le pido a Dios es que me permita saber qué pasó. Son tiempos muy difíciles porque se fue una parte de mí", expresó en entrevista .

Pese a los obstáculos que les ha puesto en su camino la Fiscalía General del Estado de Morelos, Celia Salinas Maya y otras madres son parte de las labores independientes para la búsqueda de familiares.

Junto a su otra hija, Lizbeth Cerón Salinas, fundó Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, grupo a través del cual -como pueden- salen a las calles a preguntar, indagar para encontrar una pista, por mínima que sea. La emergencia sanitaria no ha parado sus labores.

"Haga de cuenta que desde el momento en que mi hija desapareció no ha habido ningún avance. He tenido tres MP y no hay ningún avance que nos indique en dónde está mi hija. Por una cosa o por otra no se hacen las investigaciones que deben de ser. Lo más difícil ha sido que las autoridades no se han comprometido a realizar las investigaciones correspondientes, pues desde que mi hija desapareció ha habido mucha corrupción", señaló.

60 MIL personas han desaparecido, según cifras oficiales desde 2011.