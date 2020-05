La Columna de Rosell

Obviamente influenciado por el tremendo éxito de la serie "The Last Dance" sobre la vida de su área majestad Michael Jordan, sin duda el mejor basquetbolista de la historia y aquí se acaba rápidamente la discusión, hay grandísimos jugadores que se le acercan, pero no lo suficiente al descomunal nivel de M.J. Otro que difícilmente puede encontrar competencia en cuanto al mejor latinoamericano de la historia en la NBA es el argentino Emanuel Ginóbili. Sin tomar en cuenta a los portorriqueños Carlos Arroyo y José Juan Barea, al fin y al cabo, Puerto Rico es uno más de los estados que integran la Unión Americana, los boricuas son ciudadanos estadounidenses desde 1917.

Veamos entonces a posibles competidores de "Manu": el dominicano Alfredo Joel Horford Reynoso mejor conocido en el mundo de la NBA como Al Horford que se encuentra en su novena temporada. Inició con los Hawks de Atlanta en 2007 y jugó con ellos hasta 2016, de ahí pasó nada menos que a los Celtics de Boston donde estuvo tres temporadas, en la 2015-2016 fue el que en más partidos participó con 82. Horford a sus 33 años en 2019-2020 firmó con los Sixers de Filadelfia. En estos momentos promedia en su carrera: 14 pts, 8.3 rebotes y 3.3 asistencias, excelentes números. Fue la tercera selección del draft 2007 después de Greg Oden y Kevin Durant fue seleccionado por los Halcones de Atlanta. En el 2007-2008 formó parte del equipo de novatos de la NBA, cinco veces llamado al juego de las estrellas, en 2010-2011 en la selección de la NBA y en 2017-2018 en el equipo defensivo ideal. Horford en postemporada ha llegado a finales de conferencia, pero nunca por el título de la NBA. El dominicano perdió tres finales de conferencia contra Cleveland, una jugando con Atlanta y dos con Celtics. El brasileño Nené Hilário quien juega en la NBA desde el 2002 con Nuggets, Wizards, Rockets y actualmente a sus 37 años con los Hawks, sus promedios en su carrera son de: 11.3 pts., 6 rebotes y 1.8 asistencias. En la 2008/2009 con los Nuggets de Carmelo Anthony llegó a la final de la conferencia ante Kobe Bryant y Los Lakers, Nené jugó una tremenda postemporada promediando 11.5 puntos con 7.5 rebotes, volvió a otra final de conferencia en la 2017/2018 jugando para los Rockets de James Harden, pero cayeron ante los Warriors de Stephen Curry en siete juegos. El argentino Luis Scola, diez años en la NBA, Rockets, Suns, Pacers, Raptors y Nets. El mejor momento de su carrera en cuanto a trascendencia fue en la postemporada del 2014 participando con los Pacers de Indiana, llegando a la final de conferencia perdiendo ante el Heat de Dwyane Wade en seis juegos, Luis promedio en esos playoffs 6.1 puntos y 2.3 tableros. Sus promedios mas importantes en su carrera son: 12 puntos por juego y 6.7 tableros. Y llegamos con otro argentino, "Manu" Ginóbili, toda su carrera en la NBA con las espuelas de San Antonio del 2002 al 2018. En su temporada de novato promedió, 7.6 puntos con 2.3 rebotes y 2 asistencias, colaborando para que las espuelas obtuvieran el título de la NBA, "Manu" en su primer año, primer anillo. En la temporada 2004-2005 recién renovado su contrato con San Antonio en un partido contra los Soles de Phoenix encestó 48 puntos su mayor número en su carrera. La importancia de Ginóbili siempre se ha destacado en playoffs, en 218 juegos de postemporada promedió 14 puntos, 3.8 asistencias y 4 tableros. Veamos sus logros en la NBA: dos juegos de las estrellas, mejor sexto hombre, equipo de novatos en 2003, cuatro anillos de campeón de la NBA. Sus promedios después de 16 años en la NBA por juego: 13.3 puntos, 3.8 asistencias y 3.5 rebotes. Como verán amigos lectores, lo de Jordan como el mejor All Around de todos los tiempos, así como lo de Ginóbili como el mejor latinoamericano creo que cae en lo indiscutible. Obvio ustedes siempre tendrán otros candidatos y bienvenido el debate. Mención aparte a nuestro mejor mexicano de todos los tiempos Eduardo Nájera. Horacio Llamas, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez completan la cuarteta de paisanos en la NBA. Toda proporción guardada, pero sin restar un ápice de méritos a todos los mencionados. [email protected] 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste