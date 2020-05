SU SALUD BUCAL

PANDEMIA COVID -19

Pareciera que muchísimas personas no creen en este virus, les parece, como cualquier gripe, o " a mí no me va a pasar". Salubridad, Salud municipal, la autoridad municipal, al menos aquí en Torreón están haciendo esfuerzos para sanitizar las áreas comunes, como plazas públicas, áreas, verdes, espacios abiertos, mandando oficios a restaurantes, salas de velación, bancos, etc. Para que hagan las medidas pertinentes para bajar el contagio. Los ciudadanos, la comunidad debemos de concientizarnos de la importancia de esta pandemia y apoyar a qué declive, para que no afecte en nuestra salud qué es lo más importante, y en la economía. Ya se ha informado de muchas medidas a tomar. En este artículo versara de los líquidos que se utilizan para la desinfección de las superficies.

Todas las superficies se contaminan con las gotículas que contiene el virus, es por esto por lo que debemos de limpiar constantemente. Cuanto tiempo vive en las superficies el virus, depende: acero, - 72 horas, cartón, 24 horas, cobre, 4 horas, metal, plástico, vidrio, puede durar 4 a 5 días, y pueden persistir hasta nueve días. Dependiendo de la temperatura y la humedad. En la ropa, no se tiene exacto la cantidad de tiempo, depende del tejido, se recomienda no sacudirla, y lavarla inmediatamente si anduvo fuera de casa, así mismo lavar más seguido las toallas y sabanas.

Cuando compre un producto, verifique si su número de registro de la EPA Si lo está, concuerda y puede usarse el producto contra el SARS-CoV-2. Puede hallar este número en la etiqueta del producto; simplemente busque las palabras EPA Reg. No. Estos productos pueden comercializarse y venderse con diferentes marcas, pero si tienen el mismo número de registro de la EPA, son el mismo producto. EPA es agencia de protección ambiental, ( siglas en inglés). Los casos de envenenamiento en el hogar se pueden evitar manteniendo los productos pesticidas y otras sustancias químicas en sus envases originales fuera del alcance de los niños. Siga las instrucciones en la etiqueta para utilizar estos productos adecuadamente. Líquidos a base de alcohol al 70% para superficies duras, Jabón o lejia: se recomienda lavar la ropa con agua a 30º. C. Toallitas desinfectantes, revise que esté bien impregnada, para dejar la superficie visiblemente húmeda durante al menos 4 minutos mientras se seca al aire. El grupo de amonio cuaternarios también es muy eficaz para la limpieza, es un sanitizante, recomendable con un amplio espectro, para virus, bactericida, hongos. Se puede utilizar en cualquier superficie, es incoloro, y no mancha ni tiene aroma, y se puede usar también en alimentos. Cloro doméstico, diluido en 1000 ppm , 5 cucharadas (i/3) de taza de cloro por galón de agua, (4.5 litros de agua) dejarlo actuar durante un minuto. Nunca mezcle, cloro con vinagre ni con amoniaco, y verifique las fechas de caducidad. Considere usar cubiertas que se puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para los aparatos electrónicos. Limpie y desinfecte diariamente las superficies de contacto frecuente en las áreas de uso común de la casa (p. ej., mesas, sillas con respaldo duro, manijas de puertas, interruptores de luz, teléfonos, tabletas, pantallas táctiles, controles remotos, teclados, manillas, escritorios, inodoros, lavamanos y lavaplatos). De ser posible los billetes y las monedas limpiarlas. Nuestros objetos personales, celular, bolsa, carpetas, carro, entrada de casa, Las superficies antes de la desinfección son necesaria, hacerlo con detergente, o agua y jabón. Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Se deben desechar los guantes luego de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, estos guantes deben emplearse exclusivamente para limpiar y desinfectar las superficies con posible contaminación de COVID-19 y no se los debe usar para otros fines. Limpie sus manos inmediatamente después de quitarse los guantes. Lavarse las manos constantemente, con agua y jabón por más de 20 segundos, especialmente si manipula objetos, dinero, alimentos es excelente práctica de higiene hoy y siempre.