NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

El líder y vocalista de la banda estadunidense Megadeth, Dave Mustaine, reveló vía redes sociales que ya grabó algunas voces para su próximo trabajo discográfico, el cual se ha visto detenido por los problemas de salud que enfrentó el músico durante el año pasado y por la actual pandemia.

A través de Instagram, la banda publicó una fotografía de Mustaine dentro de su estudio de grabación desde casa, seguido del mensaje: “Poniendo algunas voces #Megadeth16”, lo que significa han avanzado ante el proceso de grabación de su décimo sexto álbum que representa la continuación de Dystopia, mismo que los hizo ganadores de un Grammy en 2016.

Cabe recordar que en 2019, Mustaine enfrentó el cáncer de garganta, padecimiento que logró vencer con los tratamientos convencionales como quimioterapias, sin embargo, el exmiembro de Metallica declaró para la revista Metal Hammer que recurrió a métodos alternativos como la cannabis para complementar su recuperación.

“Creo que el mundo está descubriendo la belleza de la cannabis y todo lo que puede hacer por ti. Escucho a la gente hablar de cómo es bueno para los pacientes con cáncer. ¡Vamos, es bueno para cualquier maldito paciente! “, señaló.

“La radiación destruyó mis glándulas salivales, por lo que no pude escupir, lo que dificultó mucho la deglución y la comida. Me dieron un enjuague bucal que tenía Benadryl y lidocaína, pero todavía no podía comer. Así que la cannabis ayudó con eso, excepto que tuve un antojo terrible de cereal para niños. Fui a la tienda y compré como 20 cajas”, agregó.

En tanto, Megadeth también ha aportado durante la contingencia sanitaria, y liberó en streaming hace unos días una presentación que dieron en el marco del festival alemán Wacken Open Air de 2017, hasta ahora no han anunciado más conciertos.