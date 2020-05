Música y toros

El brindis en esta ocasión es para todas las Madres, esta vez el festejo será singular pero no por eso carente de todo el amor que despiertan, a mi Madre mi amor eterno y profundo, gracias Cañi por tu amor, por tu acompañamiento y por tu afición.

En estos días de pausa y retiro obligado de todas las actividades las notas de un pasodoble llegan como bálsamo ante la ausencia de festejos, encontramos entre notas y libros un CD con pasodobles emblemáticos interpretados por la banda del Maestro Genaro Núñez ¡toda una joya! un compendio de variados pasodobles que me hacen evocar tardes idas en la entonces Plaza de Toros Torreón amenizadas por la Banda Municipal ya sea de nuestra ciudad o de la hermana Gómez Palacio, muchos de ellos se han quedado en el olvido y se extraña su ejecución, el escuchar "Cielo Andaluz", "Gato Montés", "España Cañi" nos lleva al recuerdo del anuncio de una ansiada tarde triunfal y al despeje de cuadrillas, ya en la plaza escuchar "Carlos Arruza", "Gallito", "Hidalguense", "La Virgen de la Macarena" hacían vibrar los tendidos y más cuando el homenaje a los nuestros en la obra del maestro Agustín Lara con sus inmortales "Silverio" que tal vez sea el más interpretado en las plazas nacionales, "Armillita" y "Novillero", pasodobles enormes, unos solemnes como "Cielo Andaluz" con momentos de exaltación y de profunda gravedad de esos que en el patio de cuadrilla hacen que la boca se seque, que la piel se torne pálida y que se acelere el pulso, otros marchosos y alegres que interpretados oportunamente hacen que las faenas sean todavía más apreciadas, que sean solicitados por una afición deseosa de complementar sus emociones. En una de las acertadas emisiones de la feria taurina virtual de San Marcos, todo un acierto del comentarista hidrocálido Ramón Ávila "Yiyo" comentaba de como varios aficionados difundimos faenas de matadores españoles y en cierta forma que esto provoca que exista un cierto ánimo equivocado de comparación, una de las razones es la gran cantidad que circulan en la red por cierto de gran calidad, la que debemos aceptar que no como decía el antiguo slogan cervecero "no tiene fronteras", lo que nos debe motivar a subir faenas meritorias y destacadas como él lo ha estado haciendo en su repito acertada idea, en esta semana pudimos disfrutar de faenas de los desaparecidos Curro Rivera, David Silveti, Miguel Espinoza "Armillita", de "Zotoluco" y de nuestro Arturo Gilio o de los diestros españoles José Miguel Arroyo "Joselito", Vicente Ruiz "El Soro" y José Ortega Cano, además de la ya referida la semana pasada de la encerrona digital de José Tomás, de igual forma sería adecuado que la música de su cortinilla sin despreciar el hermoso pasodoble "Puerta Grande" fuera la de algún pasodoble del maestro Lara, esta feria virtual concluye el día de mañana a las 6 de la tarde y en el cartel la figura del Maestro Manolo Martínez.

La anécdota

Vamos con la primera, les mencionaba en una colaboración pasada del homenaje del público presente en un teatro por la presencia de Curro Romero entre los asistentes con una larguísima ovación que interrumpió la interpretación de Diego "El Cigala", pues los nuestros no se quedan atrás y así en un homenaje al maestro Agustín Lara en el Auditorio Nacional el gran tenor mexicano Ramón Vargas dedicó con un magistral preámbulo y una fenomenal interpretación el pasodoble "Silverio" haciendo que los presentes se volcaran al final de la misma en una gran ovación y gritos delirantes de ¡torero, torero! Hacia el "Faraón de Texcoco" presente en dicho homenaje, gran y emotivo momento para "El Compadre" el más querido, el más azteca y español. En el preámbulo, sintetizo lo dicho, el tenor contaba la historia del pasodoble homenaje al de Pentecostés, esto se dio por la gran admiración que la gran Diva del Cine Mexicano María Félix tenía por el maestro, en ese momento la sonorense era pareja del músico poeta, el que inteligente e inspiradamente prefirió hacer alianza de amistad con el torero dedicándole esta hermosa composición.

Una anécdota más, está sobre la feria de San Marcos en la que se prohibió con un anuncio en el patio de cuadrillas respaldado por sellos oficiales que los matadores pidieran a la banda municipal la tradicional "Pelea de gallos" todo un himno de la feria so pena de ser fuertemente multados, la tarde del dos de mayo del 92 el nuestro Arturo Gilio no tuvo necesidad de pedirla, tras emotiva faena y bien culminada con el estoque apenas rodó el astado la Banda de la Plaza y bajo petición unánime de la afición interpreto la querida obra del Maestro chileno Juan S. Garrido ¡Vox populi, vox Dei!

Las efemérides

En 1931 nace en la Cd. de México el escritor taurino Daniel Medina de la Serna, en 1938 fallece en su natal Sevilla el Matador Antonio Fuentes, gran figura de inicios del S. XX alternante de Joselito "El Gallo", Rodolfo Gaona y Juan Belmonte, el Maestro Fuentes toreo a principios del Siglo pasado por largas temporadas en nuestro país y en nuestra ciudad estuvo presente en el cartel inaugural de una de nuestras Plazas ubicada allá por la calle Múzquiz entre las avenidas Morelos y Allende casi réplica de la Real maestranza de Caballería de Sevilla, en 1945 alternativa de Agustín Parra "Parrita" en Valencia de manos de Manuel Rodríguez "Manolete" y de testigo nuestro Carlos Arruza, en 1948 debut como novillero de Paco Ortiz en El Rancho del Charro del DF, en 1964 muere asesinado en su propia ganadería de Xajay Don Edmundo Guerrero, en 1965 debut como novillero de Antonio Lomelín en la Plaza México, en 1971 "El Estoque de Plata" disputado en Guadalajara es para Luis Procuna hijo. En 1976 alternativa de Javier Tapia "El Cala" en la Plaza Alejandra de Durango de Don Hugo Jácquez Domínguez, llevando como padrino a Alfredo Leal y de testigo a Antonio Lomelín, en 1982 el hidrocálido César Pastor debuta en Lisboa, Portugal. En 1998 con motivo del día de la Virgen se institucionaliza en Valencia "La corrida valenciana" en la que los alternantes visten a la manera regional. ¡Hasta la próxima!