Van 10 mil muertes por neumonías: Ssa

De enero a abril de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) registró a nivel nacional 10 mil 27 muertes por neumonías no especificadas, 2 mil 710 de ellas en la Ciudad de México.

Luego de que medios internacionales publicaran artículos cuestionando las cifras de decesos por COVID-19 en México, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló los decesos provocados por neumonía, complicación generada también por el coronavirus.

De acuerdo con los datos, en los cuatro años anteriores las muertes reportadas por neumonía sin especificar, en el mismo periodo, variaron entre 11 mil 266 y 15 mil 663.

El subsecretario además afirmó que, al menos desde el año 2000, cerca del 96 por ciento de neumonías que ocurren en el país son no especificadas, es decir, que no se detecta la causa que las provoca.

"El enorme conjunto, por lo menos en este segmento de años, son las no especificadas, no se encuentra la causa porque no se hizo la prueba de laboratorio porque la persona murió, o porque se hizo la prueba pero el resultado fue fallido", sostuvo.

En conferencia nocturna en Palacio Nacional, aseguró que las neumonías especificadas, que son causadas por hongos o bacterias, principalmente, suelen ser las menos y no rebasan los 150 o 170 casos.

"Dos a cuatro por ciento son neumonías de causa conocida, la más frecuente, influenza", afirmó.

El funcionario negó que se oculten los datos sobre las muertes y criticó el rigor de las notas de la prensa extranjera.

Explicó que los fallecimientos se registran a través de dos plataformas: el Sistema de Vigilancia de Enfermedad Respiratoria (Sisver) y la Red de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica.

Al sumar los decesos de COVID-19 de esas plataformas da un total de 3 mil 956, 790 más que las 3 mil 160 defunciones reportadas ayer por la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el experto justificó que la diferencia se debe a que algunas muertes están en espera del proceso de certificación

Agregó que, desde el 13 de abril, la Secretaría de Salud publicó el Lineamiento para el correcto llenado de las actas de defunción.

Este documento, afirmó, busca incorporar información de las personas que fallecen por COVID-19, pero que no se puede demostrar por laboratorio que estaban contagiadas.

La muerte de las personas con sospecha de COVID-19, indicó, se analizan por los Comités Estatales para la Vigilancia Epidemiológica y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

Ayer, la Secretaría de Salud notificó 3 mil 160 muertes por COVID-19, y reportó mil 906 nuevos casos confirmados, para un total de 31 mil 522.

Pedirán explicaciones

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citará al subsecretario Hugo López-Gatell para que aclare el manejo de cifras sobre contagios y fallecimientos.

"Vamos a citar a comparecer en la Comisión Permanente a López-Gatell, ante toda la serie de críticas en el ámbito internacional por prestigiados periódicos que así lo indican. Obviamente quien ha generado la confusión es López-Gatell, porque en esa contradicción de cifras y de acciones, pues genera el clásico 'sospechosismo'", explicó el senador priista Manuel Añorve.

Números

De enero a abril de 2020, la Ssa registró a nivel nacional 10 mil 27 muertes por neumonías no especificadas:

-Del total, 2 mil 710 de ellas en la Ciudad de México.

-De acuerdo con los datos, en los cuatro años anteriores las muertes reportadas por neumonía sin especificar, en el mismo periodo, variaron entre 11 mil 266 y 15 mil 663.

-Al menos desde el año 2000, cerca del 96 por ciento de neumonías que ocurren en el país son no especificadas, es decir, que no se detecta la causa que las provoca.

-Las neumonías especificadas, que son causadas por hongos o bacterias, principalmente, suelen ser las menos y no rebasan los 150 o 170 casos.