El flamante secretario del Instituto Mexicano del inSeguro Social, Javier Guerrero, sigue dando de qué hablar entre sus paisanos de la provincia coahuilense, pues luego de visitar frecuentemente la región para presumir hasta la entrega de una jeringa al personal del IMSS, apenas las cosas se pusieron color de hormiga con la pandemia internacional que nos trajo el temible COVID-19 este desapareció de la escena. Incluso algunos dicen que el hueso en la 4T, como a varios de sus colegas, le ha quedado grande. Nuestros subagentes, disfrazados de anaqueles vacíos en clínicas del Seguro Social, nos reportan que el "maestro de las lianas" (por eso de que ha saltado de partido en partido) se ha visto muy despistado, o andaba de cuarentena, pues reapareció a casi un mes de haber surgido los primeros brotes en la Clínica 7 del IMSS en Monclova, y todavía llega con las manos vacías, y sin ningún compromiso, y mucho menos le ha dado seguimiento al tema o se le ha ocurrido visitar de nueva cuenta el estado para ver de cerca la situación de la contingencia. Incluso el Estado tuvo que doblarle las manos a su jefe, el mismísimo Zoé Robledo, para poder reconvertir la clínica a hospital COVID, además de visitar la ciudad ya cuando el brote estaba controlado.

Y tras su inexplicable ausencia, don Javier reapareció en las inestables redes sociales para hacerse el indignado, solidario y valiente, queriendo llamar la atención por la terrible tragedia del asesinato en Torreón de tres trabajadoras del instituto, mientras que su jefe, Zoé Robledo, está al pendiente de la investigación y se empezó a coordinar con las autoridades de Coahuila para tratar de apoyarse en ella. A decir de los subagentes, ya son más las voces que le insisten a don Javier "el despistado" Guerrero, como lo han bautizado, para dejar su escritorio y su ego, y tramitar para Coahuila las herramientas necesarias que tanto requieren el personas de salud de todas las instituciones del IMSS, y no se diga de Torreón, porque han sido los empresarios, autoridades municipales y estatales y sociedad civil los que han entrado al quite. Así que los altos funcionarios del IMSS deberían dejar de lado las videoconferencias y mejor ponerse a atender los brotes de sus clínicas en Torreón, Gómez Palacio y Monclova, para que luego sus mismos paisanos no les anden recordando que al nuevo integrante de la 4T le dio el mal del pueblerino, que una vez llegado a la capital se le olvida que anduvo en huaraches.

***************

Y nuestros subagentes, vestidos de flores marchitas, nos comentan que corren las apuestas para ver si, considerando que transcurre la fase 3 de la pandemia por el temible virus y se registran los días en que los contagios tendrán su pico, las autoridades municipales de Torreón ahora sí se suman a los operativos para reforzar las acciones de control con motivo del Día de la Madre este domingo 10 de mayo. Y es que Torreón sigue figurando como una de las ciudades con mayor movilidad ciudadana y el alcalde Jorge Zermeño continúa renuente a meter orden en la ciudad por el bien de la salud de los ciudadanos y no se decide a implantar acciones coercitivas para que se queden en sus casas y eviten ir a tomarse el agua sentados en la Plaza de Armas o aglomerarse en fiestas particulares como ha estado sucediendo y sin la intervención de la Policía Municipal al mando del jefazo Primo García Cervantes, en teoría, dicen, todavía es el jefe de la corporación policiaca. Luego de que hoy entrara en vigor la reforma al decreto emitido por el Gobierno de Coahuila en el que se establecen las disposiciones sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19 y que determina el cierre de cementerios y un mayor control para algunos negocios relacionados con la fiesta a la madre, como que los restaurantes operen a un 25 por ciento y solo brinden servicio a domicilio, se espera que don Jorge haga su parte, como lo están haciendo el resto de los alcaldes de la entidad, incluso los de partidos de oposición. Por lo pronto, algunos pequeños empresarios ya se asustaron con el anuncio de un operativo a cargo de personal de dependencias de "cuarto nivel" como Plazas y Mercados e Inspección y Verificación, medida que para algunos tiene más perfil recaudatorio para los negocios que de apoyo para que funcionen con respecto a los protocolos sanitarios establecidos.

***************

A quienes les urge que la cuarentena termine, además de los empresarios que han tenido que hacer circo, maroma y teatro para pagar sus nóminas, y los pacientes padres de familia que la han tenido que hacer de maestros, entrenadores, asesores, comediantes y niñeras, es a los inquietos políticos que mueren por salir a la calle a tocar las puertas del sufrido elector para recitarles el mismo chorro de mentiras de siempre. Y es que la contingencia que aplazó las elecciones para renovar congreso local lo único que les ha permitido es salir a entregar cubrebocas y gel antibacterial, pero con el riesgo no de contagiarse del imperdonable coronavirus, sino de que las cosas que entreguen en este momento pueden estar tiradas literalmente al bote, porque cuando llegue el momento de la elección en los últimos meses del año ya ni quién los recuerde, razón por la que algunos suspirantes de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional han decidido estar muy callados, no en cuarentena, sino guardando los recursos para cuando se requiera entregar despensas, tinacos y cemento. Es así como al exdiputado de la deuda en tiempos del profe Humberto Moreira, Shamir Fernández, quien sueña con regresar al congreso, y a su compañero de aventura en la boleta, el exalcalde de Torreón Eduardo Olmos, les han puesto la bola de cristal para ver si se aparecen por los distritos donde pretenden competir, ya que quienes andan muy activos ganando terreno son los operadores del Partido Unidos, fundado por el hijo del "góber" bailarín Humberto Moreira y sobrino del otro "exgóber" Rubén. Claro que don Shamir y don Lalo también son como hijo y sobrino del profe.

***************

El que se ganó el título al comediante de la semana y pelea el del mes es el Supersíndico… No se ría, estimado lector, así es como se la gastan los políticos para tratar de figurar. A través de un video de cumpleaños, familiares y "amigos" del vicealcalde de la hermana república de Gómez Palacio portan playeras con la letra "S", como si se tratara del inmortal superhéroe de las tiras cómicas, donde le expresan buenos deseos, pero llamó la atención que en la felicitación no apareció su "amiga", la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, quien, dicen, aún lo tiene en la congeladora por andarse yendo de fiesta a quintas de Lerdo en plena cuarentena. Pero este video "espontáneo" para muchos es más un intento por levantar la mano a la alcaldía, porque incluso los bots… Perdón, los amigos, lo comparan con el gran tlatoani de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de la política gomezpalatina, quien sigue ausente desde que inició la administración es el flamante jefe del Sideapa, René Galindo, quien nomás no sabe ni cómo se cuecen las habas en la paramunicipal, aunque ha optado por la estrategia de generar divisionismo al interior, permitiendo que desquite su sueldo el encargado del área técnica Jesús Benítez, quien al final del día es quien termina resolviendo todo. A ver si la 4T lagunera aprende a revisar mejor los perfiles antes de sentarlos en las sillas.