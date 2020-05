Hoteleros en Coahuila lanzan llamado de auxilio

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, manifestó que en Coahuila deben adoptarse medidas realmente emergentes como lo hizo el estado de Guanajuato, esto al destinar el Impuesto sobre Nómina (ISN) a créditos para beneficio de trabajadores y empresarios por igual.

Manifestó que en Guanajuato, a través del programa Impulso Económico, se abrieron programas como "Mi Negocio Sigue" y "Mi Nómina Sigue", de fácil dispersión, con la oferta de créditos a tasas accesibles, a diferencia del Programa de Impulso Económico Empresarial Coahuila, que arrancó con un 13.9%.

"Lo que está en peligro son los empleos, las empresas, mal que bien algunas sobrevivirán y otras cerrarán sus puertas. Pero si realmente queremos apoyar y ayudarnos, veamos lo que hacen otros estados, donde la tasa de préstamos es del 5% anual, con siete meses de gracia, a un plazo de 36 meses para poder pagar y, si pagas a tiempo, te reembolsan los intereses", explicó.

Añadió que esos son los plazos necesarios, no la tasa del 13.9%.

"Lo que queremos es que sean tasas competitivas, que nos ayuden a proteger las fuentes de empleo en Coahuila, que es lo urgente", destacó.

Dávila Rodríguez resaltó que además en esa entidad se liberaron 3 mil millones de pesos para obra del ISN, para redirigirlos a créditos de hasta 2 millones de pesos para capital de trabajo o para cubrir tres meses de nómina.

"Tenemos que reactivar la economía, si no lo hacemos nosotros, si no se ponen la mano en el corazón, no vamos a salir como esperamos. Falta todavía ver como se presenta la cuesta de enero del 2021, siempre vamos a tener enero y febrero como cuesta; tenemos que ser conscientes de que la empresa y sus trabajadores necesitan ayuda para poder subsistir, seguir haciendo lo que sabemos en manufactura y servicios", resaltó.