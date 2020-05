El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió a los diarios The New York Times, El País, The Washington Post y el Wall Street Journal quienes publicaron hoy viernes 8 de mayo una serie de notas cuestionando la cifra de muertes en México por la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

El funcionario explicó que "no siempre" se pueden demostrar las muertes por COVID, ya que los pacientes llegan con gravedad al hospital, lo que impide realizar "oportunamente" las pruebas de laboratorio. Ver más: Niega Sheinbaum que se escondan datos de muertes por COVID Además, si bien se podrían tomar las muestras aunque la persona ya hubiera fallecido, esto "raramente" ocurre, por lo que se tienen decesos con condiciones clínicas sugerentes a COVID, pero no quedan registradas como COVID, "por no tener una demostración por laboratorio". Por las condiciones anteriores en México y el mundo, el subsecretario señaló que en la vigilancia epidemiológica se cuenta con el mecanismo de diagnóstico por dictaminación, consistente en que un comité técnico de especialistas de salud analiza el expediente clínico y los antecedentes epidemiológicos para así formular una opinión "respecto a la probabilidad de que la persona haya muerto por COVID". Ver más: México 'no oculta información' de COVID-19, responde Gobierno al New York Times Expresó dudas sobre la "sincronía" de la información publicada hoy que se había anunciado el punto más alto en contagios en la Ciudad de México y que a su vez recibieran una amplia difusión por personajes ligados a "administraciones anteriores y negocios de la industria farmacéutica y de la salud". Descarta discrepancias entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México y señala que la información en poder de la Secretaría proviene de los estados. Ver más: New York Times descree cifras de capital mexicana sobre pandemia Añadió que a las cifras presentadas diariamente -ya mencionado- falta incluir los casos que son o serán diagnosticados por dictaminación. "Nuestra estadística está en espera de contemplar ese dictamen porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los caso fatales que nos ha documentado la Ciudad de México". Finalmente, reiteró que siendo la fase 3 y siendo el momento cumbre en el Valle de México es necesario mantenerse informado por los canales oficiales así como en lo que respecta a las recomendaciones de higiene y sana distancia. Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020