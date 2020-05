Las mejores fotografías de la Luna de Flores alrededor del mundo

A esta luna se le llama Luna de Flores porque en la década de los 30 en Estados Unidos, el almanaque de agricultores apodaba a las lunas según la temporada en la que ocurría, por ejemplo ésta, que es la del mes de la primavera.

Las superlunas se conocen así porque cuando ocurren, brillan del 7% al 15% más que una común.

De acuerdo a la NASA, al año pueden haber hasta cuatro veces, divididas en los meses de enero a mayo.

A continuación te dejamos algunas de las mejores fotografías de cómo se vio en distintas partes del mundo:

Did you catch the last #supermoon of 2020? Don't miss the beautiful "flower moon." pic.twitter.com/CXykEiQ2uU